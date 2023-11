Candy Lover estrena el tema “Espejito”

La cantante y reconocida influencer puertorriqueña Candy Lover presenta su nuevo sencillo “Espejito”, tema con el que hace frente a las inseguridades que todos afrontamos al mirarnos al espejo y con el que debuta en el número 2 en Top Latín Songs de Itunes.

Se trata de un tema de empoderamiento que busca promover el amor propio y el “girl power”. “Espejito”, producido por El Fara, es la punta de lanza a lo que serán los próximos proyectos musicales de la galardonada influencer, quien ha sido ganadora por tres años del premio “Make Up Influencer of the year”.

“Quería darle un giro a algunos de mis cuentos de hadas favoritos y convertirlos en una canción que hiciera que las mujeres se sintieran sexys y bien con su apariencia. Espejito es una canción dirigida para aquellas personas que cuando nos miramos al espejo no nos damos cuenta del mujeron que somos, una canción para subir autoestimas y que nos sentamos mamisongas” manifestó Candy, quien ahora mismo es la influencers puertorriqueña más posicionada en redes sociales.

Tras su debut, la canción alcanzó el puesto #1 de la categoría Top Urban Latin Songs y el #2 en Top Latin Songs.

Paralelo a este lanzamiento, se estrena su video musical, en donde Candy Lover es la reina de su propio cuento de Adas y se inspira de esas historias que la acompañaron desde niña para llevar un mensaje de tomar las riendas de su propia historia y de sentirse bien con quiénes son y como se ven.