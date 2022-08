El actor Ashton Kutcher revela que casi pierde la vista y el oído

LOS ÁNGELES, California - El actor Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Así lo reconoció el protagonista de "Sin compromiso" (No strings attached) en un video que difundió el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades.

El medio publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", un programa de National Geographic, donde participa el actor y en el que habló sobre el "raro trastorno autoinmune que desarrolló".

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.

Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó.

QUÉ ES LA VASCULITIS QUE AFECTÓ A ASHTON KUTCHER

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

El actor dijo que se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, aseguró en el video de Access Hollywood.

Según médicos, en los casos más severos una persona no puede reconocer ni su propio reflejo.