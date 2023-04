“Me vuela la cabeza”: Bad Bunny triunfa ante más de 120,000 personas en Coachella

Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar el cartel del Festival de Coachella, hizo una demostración de su versatilidad en el escenario con trabajadas coreografías, efectos visuales y hasta fuegos artificiales.

El Empire Polo Club fue testigo del primer día de esta nueva edición a la que asistieron más de 120,000 personas y en la que también actuaron artistas como Gorillaz, Blondie, The Chemical Brothers, Blink-182 o Becky G.

Uno de los momentos más aclamados fue cuando subió a otros artistas del panorama urbano como Ñengo Flow, Jowell & Randy o Jhay Cortez.

Sin embargo, la mayor anécdota surgió cuando apareció en escena el rapero estadounidense Post Malone a la guitarra, con el que trató de interpretar la versión acústica de "La Canción" y "Yonaguni" sin éxito.

Si no fallaba el instrumento, lo hacía el micro del puertorriqueño. Eso sumado a una divertida desconexión y falta de entendimiento entre el inglés de uno y el español de otro que acabó con una abrazo entre risas.

“Yo le estoy enseñando español a Post Malone, él me está enseñando inglés a mí. Entiende todo lo que le digo”, bromeó el artista latino antes de despedir al estadounidense.

El puertorriqueño boricua aprovechó este viernes por la noche su actuación en el Festival de Coachella 2023 para responder las críticas que ha recibido en las últimas dos semanas, sobre todo, después de referirse con ambigüedad sobre el racismo en la industria del reguetón en una entrevista con la revista Time.

GETTY IMAGES Bad Bunny performs onstage at the 2023 Coachella Valley Music & Arts Festival on April 14, 2023 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa", sentenció "El Conejo Malo" desde el escenario principal de Coachella.

Un discurso que continuó entre los aplausos del público y que, de forma entrecortada, complementó asegurando que "la gente" piensa que conoce "la vida de los famosos", pero "no saben" lo que sienten o cómo viven.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje", zanjó el puertorriqueño, que llevaba días en el centro de todas las críticas tras sus declaraciones a Time.

Para ver la presentación completa de Bad Bunny, pulsa aquí.