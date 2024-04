Exponen plan de Lupillo para sacar a Maripily del cuarto Tierra

El plan de Lupillo de querer sacar a Maripily del cuarto Tierra fue expuesto este miércoles en una noche intensa de cine.

Esta vez La Jefa sorprendió con una película titulada “El arte de la guerra” donde exponen varias estrategias de los habitantes, entre ellas, la del cantante mexicano para poder desterrar del cuarto Tierra al huracán boricua, utilizando a Geraldine.

“Vi la cara del hipócrita, del enemigo al lado mío, pero yo no me quito…esta guerra entre él y yo hasta la final”, respondió la puertorriqueña al animador Nacho Lozano.

“Eso es lo que yo soy, soy una persona que vino a trabajar, que vino a sacar a todos lo que pudiéramos y sin miedo… llevamos diez sacados, hemos sacado a diez”, dijo Lupillo.

La boricua no se quedó callada: “La boricua no se quedó callada: “¡Esta semana Puerto Rico lo va a poner en su sitio! Puerto Rico no te ama porque has maltratado a una boricua”.

Por otro lado, en una noche sin precedentes, Cristina y Aleska se enfrentaron en el confesionario para recibir el dilema de la semana. Ambas escogieron el reto que consistía en un combate de sumo y la ganadora se llevará $100 adicionales en el presupuesto.