La Casa de los Famosos inicia con espectacular gala de bienvenida

MIAMI, Florida – Telemundo, la casa de los realities, arrancó el reality #1 de la TV hispana, La Casa de los Famosos, con una espectacular gala de tres horas en vivo donde le dieron la bienvenida a las 23 celebridades de la nueva temporada que se transmite de lunes a viernes a las 7pm/6c. En la noche de apertura conducida por Jimena Gállego y Nacho Lozano, Aleska Génesis y Christian Estrada hicieron su entrada al tan esperado estreno que contó con la participación especial de Madison Anderson Berríos, ganadora de la pasada temporada, además de la actual Miss Universe, Sheynnis Palacios. Los televidentes ya podrán ser testigos de todo lo que pasa las 24 horas del día a través del acceso exclusivo por LaCasadelosFamosos.com y el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento. Al final de esta cuarta edición, solo uno de los 23 famosos recibirá el codiciado maletín con $200,000 en efectivo.

Modelo y empresaria, Aleska Génesis es una figura que ha sido titular en los principales medios de comunicación. Esta venezolana ha desfilado para importantes diseñadores y casas de moda de reconocimiento mundial y se considera un “ícono de la moda” tras su paso por el New York Fashion Week y el Miami Swim Week. Aleska es dueña de una línea de perfumes y trajes de baño. Por otro lado, Christian Estrada, nacido en Mazatlán, Sinaloa, México que se mudó con su familia a los Estados Unidos a los 3 años, es un exfutbolista que fue participante de la temporada 14 de The Bachelorette. Más adelante participó en Bachelor in Paradise. Tras su fama en estos realities de la TV estadounidense, se unió a otros exitosos formatos de reality shows de la TV hispana en su natal México. Actualmente se dedica al diseño de moda junto a sus dos hermanos gemelos.

Con la llegada de Aleska Génesis y Christian Estrada, se completa la lista de los 23 habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que también incluye a: Alfredo Adame, Daniela ‘La Bebeshita’ Alexis, Guty Carrera, Silvia ‘La Bronca’ Del Valle, Sophie Durand, Pedro ‘La Divaza’ Figueira, Leslie Gallardo, Thalí García, Carlos Gómez, Mariana González, Ariadna Gutiérrez, Alana Lliteras, Fernando Lozada, Robbie Mora, Clovis Nienow, Gregorio Pernía, Cristina Porta, José Reyes, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Rodrigo Romeh.

Comenzando este miércoles, 24 de enero a las 7am/6c, los televidentes pueden sintonizar Hoy Día donde presentan el segmento Sin Censuracon un resumen diario de lunes a viernes que cubre todos los momentos sobresalientes y más candentes de la casa más famosa de la TV hispana.

A partir de este domingo, 28 de enero a las 7pm/6c, la audiencia podrá disfrutar de los Domingos de Polémica de La Casa de los Famosos, un programa especial conducido por Jimena Gállego y Nacho Lozano con Anette Cuburu, Manelyk González y Horacio Villalobos como panelistas. Durante las tres horas en vivo, presentarán un análisis de todo lo que sucede en la casa con la presencia de invitados especiales, parientes y amigos de los huéspedes. A las 10pm/9c, Verónica Bastos y Carlos Adyan presentan Pica y se Extiende, un vistazo exclusivo a los mejores y más controversiales momentos en el mundo del entretenimiento y los realities, incluyendo La Casa de los famosos.

Los televidentes pueden disfrutar de los episodios de La Casa de los Famosos en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. La audiencia puede visitar LaCasadelosFamosos.com el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento para estar al tanto de todos los detalles de la nueva temporada, además de seguir la conversación a través de Instagram, Facebook, TikTok y X vía @Telemundo, @TelemundoRealities, #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF.