“No me gusta fracasar”: Lupillo rompe el silencio y se muestra devastado por la escapada de Thalí

Completamente devastado, Lupillo Rivera rompió el silencio luego de la sorpresiva decisión de Thalí García de escapar de La Casa de los Famosos, quedando descalificada del reality automáticamente.

Después de un día de silencio y en el que no dirigió palabra a sus compañeros, el artista mexicano habló sobre la salida de su amiga y aliada dentro de la competencia.

"Ya no la dejen entrar, por favor", dijo en sus desgarradoras declaraciones en El Confesionario. "Ya es mucho ataque hacia ella... y me da lástima porque uno trata de trabajar con la gente y de siempre estar al 100 y trabajar con todo el equipo y con tanta cabeza diferente", agregó.

El cantante de música regional mexicana aseguró que le da mucha lástima por lo que ha atravesado Thalí debido a las críticas de los otros concursantes del reality. "Ya no la quiero ver así, ya es mucho, le está afectando mucho... Solo lo digo por protegerla a ella nada más".

Lupillo calificó la salida de Thalí como un fracaso personal. "No me gusta fallar, no me gusta fracasar, me gusta salir adelante siempre y eso de no lograr la meta me duele", comentó entre lágrimas.

CÓMO ESCAPÓ THALÍ GARCÍA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS

Lupillo Rivera dio detalles inéditos sobre el momento en que escapó la actriz mexicana del reality.

Todo ocurrió la noche del miércoles, cuando Thalí y Lupillo, el líder de la semana, estaban juntos en la suite.

"Ayer la empecé a notar más agresiva, más enojada y no pude controlarla... Empezó a caminar a la shower (ducha) y ahí fue cuando vi que pateó la puerta y sucedió todo eso", contó.

Lupillo afirmó que al verla completamente desbordada le aconsejó que tomara la decisión que más la tranquilizaba, incluso si eso implicaba pedir que votaran por ella para su nominación.

Sin embargo, nunca imaginó que escaparía esa noche y abandonaría para siempre La Casa de los Famosos.

En una charla que sostuvo el día anterior con Maripily, Lupillo también dio detalles sobre la escapada de Thalí, decisión que desencadenó toda una crisis al interior de la Casa.

“Ni tocó el botón, no más le pegó una patada a la puerta y se abrió", dijo Lupillo sobre el momento que lo tomó por sorpresa.

Y agregó: "A mí me agarró descuidado. Yo estaba acomodando la ropa, yo pensé que iba al baño y le pegó la patada a la puerta y ya cuando miré "hey, Thalí, no’. Y se fue".

El artista mexicano añadió que cuando se asomó, vio una puerta negra que se estaba cerrando automáticamente.