Lunes de eliminación: vota para salvar a tu favorito en «La casa de los famosos»

Cada semana, los participantes de La Casa de los Famosos seleccionan a cuatro de sus compañeros de casa para eliminación. Los seleccionados corren el riesgo de ser eliminados y perderán la oportunidad de ganar el gran premio de $200,000.

Esta semana los nominados son: Toni Costa, Daniella Navarro y Natalia Alcocer.

Con el cambio de formato, los televidentes ahora votan por su famoso favorito para que se quede en La Casa.

CÓMO VOTAR EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

Entra en la sección de votaciones de "La casa de los famosos" en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice "vota". Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

La votación para la eliminación tiene lugar todos los jueves entre las 8:30 p.m. ET y las 9 p.m. ET hasta el lunes siguiente entre las 8:30 p.m. ET y las 9 p.m. ET.

La última ventana del período de votación para que el público emita su voto es cada lunes a partir de las 7 p.m. ET.

Solo los residentes de EEUU pueden votar para salvar a un participante de "La casa de los famosos".

"La casa de los famosos" se emite de lunes a viernes y domingos especiales a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Telemundo.