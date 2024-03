Maripily escucha canción que creó Límite 21 en su apoyo

La boricua Maripily Rivera sigue en peligro de eliminación en La Casa de los Famosos y a horas de que abran nuevamente las votaciones, enviaron un carrito a la empresaria con la nueva canción de la agrupación de merengue Límite 21.

El grupo creó un coro que exhorta a la salvación de la puertorriqueña.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Vota por Maripily... el huracán boricua...que no se vaya, no se vaya, no se vaya Maripily", es la lírica de la canción.

Según el video publicado por Felix Arroyo, el huracán boricua escuchó la canción y agradeció el apoyo.

"“¡Gracias, los amo!”, se escuchó a gritos.

Durante la gala de este domingo, puedes votar para salvar a la boricua y para acceder a la página deberás registrarte con tu cuenta de Facebook o Gmail. Solo se permitirá un solo voto por cada cuenta o correo electrónico. El cambio surge como una medida para evitar votaciones masivas.

Presiona este enlace para votar: https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota