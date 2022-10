Muere la actriz Angela Lansbury, protagonista de la serie “Murder, She Wrote”

LOS ÁNGELES - La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie "Murder, She Wrote" y de cintas como "Gaslight" o "The Picture of Dorian Gray", murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles.

Su fallecimiento, en la madrugada, se produjo cuando solo faltaban cinco días para que cumpliera 97 años, recordó su familia en un comunicado difundido por la revista People.

Lansbury, que se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en "Murder, She Wrote", estuvo nominada hasta en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto -"Gaslight", "The Picture of Dorian Gray", "The Manchurian Candidate"- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.

LA ACTRIZ TENÍA 96 AÑOS

Nacida en Londres en 1925, huyó con su madre de la II Guerra Mundial y se mudó a Nueva York en 1940, donde tras estudiar interpretación logró varios papeles en Broadway hasta ganar su primer premio Tony en 1996 por el musical "Mame". Luego se llevaría otros cuatro más, además de uno honorífico en 2022.

Antes de tocar la gloria en Broadway, fichó por los estudios MGM de Hollywood para formar parte del reparto de once películas, aunque siempre en papeles secundarios tras los que su contrato no fue renovado.

De su época en la meca del cine, la actriz recordó posteriormente que el acuerdo imponía numerosas limitaciones y nunca tuvo poder de decisión a la hora de aceptar o rechazar trabajos.

Ya en los años 1970, Lansbury regresó a las islas británicas y participó en obras de teatro hasta que, tras encarnar a Salomé Otterbourne en la película "Death on the Nile", la cadena CBS la fichó en 1984 para protagonizar "Murder, She Wrote".

La serie, que se emitió durante 12 años consecutivos, resultó un éxito internacional y elevó la popularidad de Lansbury, a quien la mayoría de espectadores recuerda como la escritora y detective amateur Jessica Fletcher, un personaje que combinaba a la perfección el gusto por el costumbrismo y por la adrenalina de los crímenes que investigaba.

Con este papel, Lansbury continuó engrosando sus honores hasta recibir 18 nominaciones a los premios Emmy, aunque el auténtico logro de "Murder, She Wrote" fue el de perdurar en el tiempo en décadas sucesivas. Al día de hoy, la serie forma parte de las parrillas de programación de canales televisivos en todo el mundo.

"Encontramos a nuestro público y ellos fueron fieles hasta el final", explicó en 1998, justo cuando la serie se despidió, durante una entrevista en los premios Emmy en la que también destacó el triunfo que supuso que un personaje femenino protagonizara una serie en horario de máxima audiencia.

El respeto que el público estadounidense sentía por la actriz británica llevó a que se le concediera la Medalla de las Artes en el Kennedy Center Honor.

Entre otros trabajos populares, Lansbury dio vida a la sensible Mrs. Pott en la versión animada de "Beauty and the Beast" (1991) y se sumó a títulos de Disney como "Anastasia" (1997) y "Mary Poppins Returns" (2018).

Durante su extensa carrera interpretativa participó en una treintena de películas, catorce obras de teatro y dos series de televisión.

En lo familiar, tuvo un largo matrimonio con el también actor Peter Shaw, desde 1949 hasta que él falleció en 2003, y dio luz a tres hijos.

Aunque fijó su residencia en California, siguió vinculada con el Reino Unido, pues en 2014 la reina Isabel II -con quien compartía año de nacimiento-, le otorgó el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE) durante una ceremonia en el castillo de Windsor.