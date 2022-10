Mujer testifica que el actor de “That 70’s show” Danny Masterson la violó y estranguló en 2003

LOS ÁNGELES — Una mujer se derrumbó en el estrado este miércoles mientras daba un testimonio gráfico sobre una noche de 2003 en la que descubrió que el actor Danny Masterson la estaba violando mientras se despertada luego de quedar inconsciente.

Ella es la primera de tres mujeres que dicen que Masterson las violó que testifica durante el juicio en Los Ángeles. La mujer dijo que en un momento agarró del pelo a Masterson para tratar de alejarlo, pero él le puso una almohada en la cara.

“Me asfixiaron”, dijo llorando. “No podía respirar”.

Ella dijo que luego agarró su garganta para tratar de alejarlo, pero él la sujetó y comenzó a asfixiarla.

Cuando la fiscal le preguntó qué estaba pensando en ese momento, respondió: “Que me iba a matar. Que me iba a morir”.

En este punto ella estaba llorando. Después de que ella dijo “no puedo hacer esto”, el juez pidió un breve descanso y un defensor de los servicios de víctimas de la corte la consoló en el estrado de los testigos.

Cuando volvió a subir al estrado, testificó que Masterson sacó una pistola de un cajón en su mesita de noche y le ordenó que se callara cuando hubo una conmoción y voces en la puerta.

Ella dijo que, a lo largo de la noche, perdió el conocimiento y a pesar de haber bebido solo la mitad de una bebida de vodka con sabor a fruta que Masterson le había dado.

Masterson, de 46 años, quien en ese momento era una estrella de la comedia "That 70’s show" de Fox TV " se declaró inocente de tres cargos de violación.

Su abogado estaba programado para interrogar a la mujer más tarde el miércoles o el jueves.

Un abogado defensor anterior de Masterson sostuvo que las tres mujeres habían reformulado el sexo consentido como violación.

The Associated Press no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente.

Masterson, sentado en la mesa de la defensa con un traje, miró hacia la mujer mientras testificaba, pero no tuvo una reacción visible. Su esposa, la actriz y modelo Bijou Phillips, se sentó detrás de él al frente de la galería, junto con varios de sus familiares y amigos.

La mujer, entonces de 27 años, era la mejor amiga del asistente de Masterson y parte del mismo círculo social de miembros de la Iglesia de la Cientiología.

Ella testificó que solo tenía la intención de ir a la casa de Masterson para recoger un juego de llaves, y que su relación con Masterson había sido incómoda desde que los dos tuvieron relaciones sexuales varios meses antes, un incidente que le dijo a la policía fue consensuado en 2004 pero luego decidió ella no había consentido.

LA IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA DE POR MEDIO

Cuando le contó a varios amigos mutuos de la iglesia sobre ese incidente, incluida su amiga cercana Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y ex esposa de Michael Jackson, y la asistente de Masterson, Brie Shaffer, abrió una brecha en el grupo.

Las tres mujeres que acusan a Masterson eran miembros de la Iglesia de la Cienciología en el momento en que dicen que fueron violadas, pero desde entonces se fueron. Masterson sigue siendo miembro. La jueza Charlaine Olmedo dijo antes del juicio que no permitiría que la iglesia se convirtiera en un acusado de facto, pero permitiría una discusión limitada al respecto.

Antes de que la mujer subiera al estrado el miércoles después de comenzar su testimonio el martes, el juez le advirtió que no se desviara demasiado de las discusiones sobre la religión, un tema sobre el que ya había advertido al fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller.

La mujer testificó que algunos de sus amigos mutuos presentaron los llamados "informes de conocimiento" que señalan su descontento con ella después de que les contó sobre el incidente inicial con Masterson, y un oficial de ética la llamó y la obligó a hacer las paces con él y asumir la responsabilidad.

“Nunca puedes ser una víctima”, dijo la mujer. “Pase lo que pase, siempre eres responsable”.

Ella testificó que firmó un acuerdo de confidencialidad con Masterson en 2004 y aceptó $400,000 en el transcurso de un año, porque de lo contrario la iglesia la calificaría como una "persona represiva".

Ella testificó que solo esperaba estar en la casa de Masterson, un centro social para su círculo de amigos, por unos minutos.

La mujer presentaría un informe policial sobre la noche del año siguiente, pero no se presentaron cargos. Regresó a la policía a fines de 2016 después de conectarse con una de las otras mujeres que testificarán.

Masterson es una de varios casos del movimiento #MeToo que se desarrollan simultáneamente de costa a costa. Incluyen el segundo juicio por violación y agresión sexual de Harvey Weinstein justo al final del pasillo, y juicios civiles en Nueva York para el actor Kevin Spacey y para el guionista y director Paul Haggis, quienes están siendo demandados por agresión sexual.

La Cienciología también tiene un papel importante en el juicio de Haggis, un disidente de la iglesia a quien se le permite argumentar que la institución está detrás de las acusaciones en su contra.