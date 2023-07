Tras 52 años de carrera, Elton John se retira de los escenarios

REDACCIÓN INTERNACIONAL - El cantante británico Elton John se despidió anoche de los escenarios y de sus millones de seguidores y aficionados con un concierto en Estocolmo en el que agradeció a todos sus fans los "52 años de pura alegría tocando música".

Y para despedirse utilizó uno de sus históricos temas "Goodbye Yellow Brick Road". A sus 76 años, Elton John, ganador de cinco premios Grammy, más de 50 años de carrera y 4,600 actuaciones por todo el mundo, echó el cierre de sus giras para, como dijo, darle más tiempo a su vida personal.

"Os llevaré siempre en mi mente, en mi corazón y en mi alma", dijo Elton John a sus millones de fans, miles de los cuales llenaron el Tele2 Arena de Estocolmo, donde actuó dos noches.

Según cuenta la prensa sueca, el artista, vestido con una levita con incrustaciones de pedrería y con unas gafas muy grandes, abrió su actuación final con el megaéxito "Bennie and the jets", en un concierto de más de dos horas de duración.

Elton John rindió también homenaje a su banda, algunos de cuyos miembros llevan mucho tiempo con él y de los que dijo que "son los mejores, absolutamente los mejores".

Otra de las sorpresas de la noche fue que Coldplay, que también está de gira por Suecia, llamó a Elton John desde el escenario de Ullevi en Gotemburgo.

"Los extrañaremos mucho", dijo el cantante Chris Martin ante los aplausos de la audiencia.

Elton John, que sonreía mirando las pantallas gigantes del estadio, agradeció las palabras y le respondió que era "una persona maravillosa".

La gira de despedida de Elton John comenzó en 2018 y se calcula que han asistido a ella más de seis millones de personas.

Mira cómo luce el juguete, que rinde homenaje a la comunidad LGBT.

En cada uno de los conciertos de esta gira, con la presencia de un público multigeneracional, Elton ha demostrado la gran cantidad de buenas canciones que ha compuesto a lo largo de su vida y el talento con el que las interpreta.

Desde "Bennie and the Jets" hasta terminar con "Candle in the wind", pasando por "Rocket Man", "The bitch is back", "I'm still standing", "Crocodile rock" y "Saturday night's alright for fighting", son algunas de las canciones empleadas en la gira, que en mayo pasó por la ciudad española de Barcelona.

Otro de los platos fuertes de la gira fue su paso por el festival de Glastonbury con un "emotivo" y abarrotado espectáculo que fue, además, su último concierto en el Reino Unido.

"Nunca pensé que algún día tocaría en Glastonbury y aquí estoy", afirmó John, quien se dirigió a la audiencia, visiblemente emocionado, para dar las gracias por hacerle "sentirse tan feliz" y por "52 años de un cariño y lealtad increíbles".