Natalia Jiménez ofrecerá concierto virtual

La música despierta en nosotros un sin número de emociones y la sonrisa es la reacción inmediata que nadie puede contener.

Es por esto que la cantante Natalia Jiménez ofrecerá un concierto que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa.

“Cantemos juntos desde casa”, llega hasta las salas de los hogares puertorriqueños como parte de la serie de conciertos de Sonrisas en Vivo con Colgate.

El próximo viernes 22 de mayo a las 8:00p.m. podrás cantar junto a Natalia tus canciones favoritas para distraerte un poco y poder mirar el futuro con esperanza y alegría.

“Les pido que me acompañen a través de mi página @NataliaJimenezOficial para cantarles a todos los que me han abierto su corazón durante los pasados 18 años y me han recibido en su casa como si fuera una amiga más’ comentó la cantautora española es comunicado de prensa.

“Esta experiencia de conciertos ha sido una oportunidad maravillosa para generar sonrisas cuando más las necesitamos como pueblo. Nosotros en Colgate estamos más que felices, pues en estos momentos, hemos llegado a los hogares para llevarles un momento de alegría.” comentó el gerente general de Colgate Kevin Jordan-Deen.