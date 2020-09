Piden oraciones para Marisol Calero, quien se somete a cuarta operación

La actriz, cantante y presentadora Marisol Calero Font, fue sometida a una cuarta operación este miércoles, se informó mediante comunicado de prensa.

Según se indicó, Marisol se ha estado recuperando positivamente de un sangrado, a consecuencia de un aneurisma en la parte izquierda del cerebro, desde el pasado 20 de agosto.

La operación, explicaron, consiste en embolizar un segundo aneurisma que tiene la actriz en su lado derecho del cerebro, para asegurar que la paciente no sufra sangrado.

“Por esta razón, es que continuamos solicitándole a todo el pueblo de Puerto Rico que siga orando por la salud y el benestar de nuestra querida Marisol Calero”, sostuvo, Ivonne Class.

La familia de Marisol agradece todas las oraciones, meditaciones y gestos solidarios para una pronta recuperación.

“Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, El me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí”, (Salmo 55:16-18).

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.