Prince Royce afirma que le ha “encantado” mostrarse tal cual es a través de TikTok

Además de recoger los frutos y el éxito que le ha traído su más reciente disco doble "Alter Ego", el cantante neoyorquino Prince Royce aseguró a Efe estar encantado con TikTok, pues ha podido acercarse a sus seguidores para mostrar una cara distinta al público durante esta cuarentena por el coronavirus.

"Las redes sociales nunca me han gustado tanto, pero últimamente como no hay nada que hacer, me encuentro subiendo más cosas. TikTok me ha encantado y no pensaba que me iba a gustar tanto, creo que me ha dado la oportunidad de poder mostrar el Prince Royce de la vida real, cuando estoy en mi casa con mi esposa y con mi familia", dijo en una entrevista telefónica.

El cantante explicó que gracias a las redes, justamente, ha tenido una oportunidad para poder conectar con sus seguidores en momentos difíciles.

"A veces cuando estoy de gira no me enfoco en hablar con ellos (sus seguidores), y con este tiempo he podido platicar (conversar) con ellos un poco más y me han ayudado mucho en esta cuarentena", considera.

Sus publicaciones más recientes han causado euforia entre sus fans, pues ha mostrado su faceta más familiar al lado de Emeraude Toubia, su esposa, haciendo retos de TikTok y versiones de canciones juntos. De esto último, niega tener planeada una colaboración de forma profesional con su esposa.

Recientemente, Royce ya había buscado la manera de mostrar al público otra de sus caras pero de modo artístico con su disco doble "Alter Ego", un ambicioso y extenso proyecto con el que el cantante celebra sus 10 años de carrera.

"El primer disco que es totalmente bachata creo que es el Prince Royce que la gente conoce, el de los inicios y en el segundo disco experimenté con otros sonidos, ahí sí pueden escuchar a un Prince diferente, pero con la misma esencia porque no es un cambio total tampoco", reflexionó.

Con tan solo 30 años, el cantante sabe que fue uno de los primeros impulsores del movimiento latino que actualmente inunda el mundo y está convencido de que, a pesar de que pueda experimentar con otros sonidos, la bachata "es un género que siempre me va acompañar, lo llevo en el corazón", confiesa.

Sobre su trayectoria, Royce explicó que ha crecido mucho como persona, como compositor y como artista.

"Estoy agradecido de poder crecer delante del público, me siento muy feliz y orgulloso de formar parte del movimiento latino que ha crecido tanto a comparación de cuando empezó en el 2009 y eso me motiva a seguir cantando y aprendiendo", comentó.

Aunque ha tenido grandes recompensas por este último material, Royce añadió que ha sido difícil enfrentar la situación ocasionada por la pandemia y dice sentirse triste por la cancelación de más de 30 conciertos por Estados Unidos, pues de los 40 que tenía pactados solo pudo realizar ocho.

A pesar de ello, el cantante no dejará de dar sorpresas, ya que comenta que cada una de las canciones de sus dos recientes discos, que en total suman 23, cuenta con un video que planea ir develando semana tras semana.

Además, Prince Royce consideró que estos momentos son buenos para poder llevar a cabo planes que por cuestión de falta de tiempo no se habían podido hacer y por su parte, pasar tiempo con su familia es uno de ellos.

"Creo que es un buen momento para hacer lo que sea que uno quiere hacer, sea composición, ejercicio, lo que sea. Yo estoy pasando tiempo con mi familia, haciendo 'facetime' (videollamadas) con mis primos, somos como 15 en videochat, estamos buscando a ver si entro a clases de piano y de guitarra. Realmente estoy aquí tratando de echarle ganas", finalizó.