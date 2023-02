LONDRES, Inglaterra - El músico Sam Smith llamó la atención con el llamativo traje de látex negro que la cantante de "Unholy" usó en los Brit Awards el sábado por la noche en Londres.

El mono distintivo, diseñado por Harri, tenía brazos y piernas inflables que rápidamente se convirtieron en el look más sonado de la noche, superando el traje de terciopelo negro de Harry Styles con su flor gigante de organza satinada alrededor del cuello.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Sam Smith asiste a los BRIT Awards 2023 en el O2 Arena el 11 de febrero de 2023 en Londres, Inglaterra. Getty Images.

El look de Smith, que incluía botas negras de tacón con plataforma, tuvo sus admiradores, pero también inspiró a algunos a acudir a las redes sociales para hacer bromas sobre los ovnis y los "pantalones de incontinencia" de Billy Connolly. Otros se preguntaron si era un homenaje a uno de los looks más memorables de David Bowie, el mono brillante a rayas con piernas abullonadas diseñado por Kansai Yamamoto que Bowie usó en 1973.

El diseñador del atuendo de Smith, Harri, le dijo a WWD que el look tenía la intención de celebrar la forma natural y "la belleza de ser uno mismo".

"Sam estaba teniendo muchos comentarios de odio recientemente después de 'Unholy' sobre (su) imagen corporal", dijo Harri. "Quería crear una imagen en la que la gente nunca haya visto a Sam".

La semana pasada, Smith, que usa los pronombres ellos/ellos, elogió al estilista Ben Reardon en Instagram y escribió que él está detrás de gran parte de lo que han usado en los últimos años en videos y alfombras rojas.

“Ben, tu talento y tu visión no tienen precedentes en mi vida”, escribió Smith. “Me has enseñado mucho y me has vuelto a introducir en el arte y la creatividad de una manera que nunca pensé que fuera posible. Gracias por ayudarme a ser valiente y divertirme al mismo tiempo. Los amo y me siento honrado de trabajar con ustedes todos los días x”.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo