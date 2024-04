“Yo tengo derecho a perdonar”: Maripily y Patricia protagonizan fuerte discusión

La casa está que arde tras la salida de “La Divaza” y ahora el regreso de Maripily Rivera con el cuarto Tierra, lo que provocó fuertes críticas y discusiones de los demás habitantes de La Casa de los Famosos, entre ellas su compatriota Patricia Corcino.

De hecho, ambas puertorriqueñas protagonizaron este miércoles una discusión en la cocina.

“No me gusta tu actitud, entiendo que debes de tener tu personalidad propia Yo no he sido ninguna mal agradecida, todo lo contrario. Lo sabes muy bien, cada vez que te quiero decir algo siempre quieres decir otra cosa, respeto tú conmigo, porque no te he hecho absolutamente nada. Yo tengo derecho a perdonar”, le dijo el huracán boricua.

Corcino le respondió: “Uno perdona, pero no traiciona”.

La modelo y empresaria no se quedó callada: “Antes de un juego, hay unos sentimientos y yo soy una mujer de mucho perdón y están pasando una situación el cual yo entiendo que ellos me necesitan”.

Maripily está decidida en apoyar a su cuarto en momentos donde sufren la fuerte ruptura de Lupillo Rivera, quien no perdió tiempo y en cuestión de horas ya montó a su nuevo equipo y lanzó sus primeras estrategias para sacar a sus enemigos; Romeh, Clovis y Ariadna.