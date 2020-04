Fallece Jessie Reyes, protagonista del video “Yo contra ti” de Daddy Yankee

View this post on Instagram

¡La LUCHA ha acabado! No esten tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada. Les escribo porque se que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizas esten tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma. Solo imaginen que no estoy sola, si desde que comence este proceso han sido miles de ángeles, los que me han acompañado y serán ellos los que me acompañen hasta morar al lado del señor, Dios. Es difícil explicarles como me siento, pero lo que puedo decirles es que se siente bien estar aquí. El sol ha vuelto a brillar increíblemente y las nubes reflejan su luz provocando los rayos mas hermosos por todos lados. Aquí hay mucha gente como yo, también está la gente que hace mucho se me adelantó, y realmente eso me hace feliz. Y así quiero que me recuerden familiares, amigos y conocidos celebren que pueden verme en cada acto de amor... Soy solo eso, sencillamente amor. Que sus lágrimas no te impidan ver las estrellas y cerrar si alma, no se dejen apagar por favor, cuando mas se rían más brillo habra, cuando más sufram mas les abrazaré yo, en cada soplo del viento, en cada nuevo amanerce y en cada momento ahí estare. Se que me extrañaran pero no piensen en cuando me fui, piensa en mí cuando estuve y en todo lo bello que pasamos, en todos esos sencillos momentos que nunca vamos a olvidar. Hoy les digo adiós y no me busques en todos lados, no es necesario porque yo estoy ahí u estaré por toda la eternidad, agarrada de tu alma, cerquita de tu corazón velando y orando por ti... ¡SIEMPRE! Yo nunca me iré de su lado mientras ustedes me recuerden, pues mi sonrisa ahora brilla en la eternidad, les amo INTENSAMENTE. - Jessie ❤️