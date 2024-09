NUEVA YORK -- Justin Timberlake llegó a un tribunal de Long Island el jueves por la mañana y se declaró culpable de un cargo menor relacionado con su arresto por conducir en estado de ebriedad en los Hamptons hace unos meses, dijo un portavoz del fiscal del distrito de Suffolk.

Timberlake se declaró culpable de una infracción de tráfico no penal por conducir en estado de ebriedad, acordó hacer un anuncio de seguridad pública, pagar una multa mínima y realizar entre 25 y 40 horas de servicio comunitario en un año, dependiendo que tan conmovedor era el discurso público de Timberlake.

El acuerdo original entre los fiscales y su abogado defensor no incluía servicio comunitario a lo que un incrédulo juez Carl Irace preguntó: “¿No hay ningún componente de tratamiento o servicio comunitario?” Irace, al ver que el acuerdo era deficiente, le preguntó a Timberlake si podía ofrecer parte de tu tiempo como voluntario para una organización sin fines de lucro de su elección. Timberlake respondió que estaría dispuesto a hacerlo.

El juez dijo que dependiendo de qué tan buena sea su declaración justo afuera del tribunal. Él decidirá cuántas horas de servicios comunitarios tiene que hacer.

En el tribunal, Timberlake admitió haber bebido esa noche. Dijo que se mantiene en los más altos estándares y que nadie está más decepcionado de él que él mismo. Timberlake también admitió que debería haber tenido mejor juicio.

Con eso, el juez consideró que su remordimiento era sincero y le otorgó 25 horas de servicio comunitario a la organización sin fines de lucro de su elección. Timberlake también tiene que pagar una multa de $500 y tiene que hacer una declaración pública.

Su declaración frente al público a las afueras de la corte dijo que tenía la oportunidad de tomar otra decisión la noche que fue arrestado, pero en vez cometió un error.

"Por favor no conduzcan aunque solo hayas tomado un trago. Hay tantas alternativas: llamar un amigo, tomar un Uber, hay muchas aplicaciones de viajes, tomar un taxi", dijo Timberlake. "Espero que todos que me esten viendo que aprendan de mi error. Yo sí he aprendido".

Anteriormente se declaró inocente de un cargo de conducir en estado de ebriedad y su abogado insistió a principios de agosto en que no estaba ebrio.

No estaba claro si Timberlake planeaba hablar con los periodistas. Su licencia había sido suspendida previamente por la parada de tráfico de Sag Harbor en junio pasado.

Timberlake había sido acusado del delito menor el 18 de junio después de que la policía dijera que se pasó una señal de alto y se salió de su carril en Sag Harbor, una antigua aldea ballenera mencionada en la novela clásica de Herman Melville "Moby-Dick" que está ubicada en medio de los Hamptons. , a unas 100 millas al este de la ciudad de Nueva York.

El cantante de boy band convertido en estrella solista y actor conducía un BMW 2025 alrededor de las 12:30 a. m. cuando un oficial lo detuvo y determinó que estaba ebrio, según un documento judicial.

"Tenía los ojos rojizos y cristalizados, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, no podía dividir la atención, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas", dijo el informe. decían los documentos judiciales.

Timberlake, de 43 años, le dijo al oficial en ese momento que consumió un martini y que estaba siguiendo a algunos amigos a casa, según los documentos. Después de ser arrestado y llevado a una comisaría de policía en la cercana East Hampton, se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.

El ganador de 10 premios Grammy comenzó a actuar como un joven Mouseketeer de Disney, saltó a la fama como parte de la boy band NSYNC y se embarcó en una carrera discográfica en solitario a principios de la década de 2000.

