Lesión en la rodilla obliga a Kenia Enríquez a despedirse de Exatlón

En este domingo de eliminación, el Team Famoso tuvo que despedirse de uno de sus participantes tras caer ante los Contendientes con marcador de 10-7.

Una lesión en su rodilla obligó a que el equipo tenga que decir adiós a Kenia Enríquez a las arenas de Exatlón.

“Justo ayer estaba hablando del código de guerrero, que era no darse por vencido, y ahora me toca darme por vencida, pero no por espíritu, porque ese espíritu es inquebrantable. No hay manera de que algo lo pare. Pero hoy mi cuerpo no esta haciendo el mismo sacrificio que yo tengo, entonces tengo que aceptar que cuando no se puede, no se puede.”

Por los Contendientes, los tiempos más rápidos le pertenecieron a Veronica Velasco con 2:17 y a Isaiah Vidal con 1:35.

