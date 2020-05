Reportan muerte de Little Richard, leyenda del rock and roll

El famoso cantante Little Richard, considerado como el padre fundador del Rock & Roll, murió a los 87 años, según informaron varios medios.

La revista Rolling Stone fue la primera vez en reportar la muerte durante la mañana del sábado con la confirmación del hijo del cantante, Danny Penniman.

El hijo también confirmó la noticia al diario The New York Times.

No se ha proporcionado una causa de muerte.

Little Richard, cuyo verdadero nombre era Richard Wayne Penniman, era conocido por canciones exitosas como "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" "y Good Golly Miss Molly". Influyó en generaciones de músicos.