Romeh reacciona a la salida de Lupillo Rivera: “Volvimos a ganar”

Tras la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars por motivos médicos, Rodrígo Romeh no tardó en reaccionar con una frase que rápidamente encendió las redes: “Volvimos a ganar”.

La salida de Rivera ocurrió este miércoles, cuando el cantante mexicano, visiblemente afectado, anunció su decisión en una conversación con sus compañeros.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó entre lágrimas.

El también llamado “Toro del Corrido” ofreció más detalles sobre el motivo de su salida.

“Un reto que no me esperaba. Yo di mi palabra de quedarme y el juego es el juego. Me debilitó, me voy dando cuenta de algo médico que ignoré por par de semanas. No lo quería pensar hasta que el otro día en la mañana dije que ya no aguanto”, confesó.



“Nunca en mi carrera, en mis 32 años de carrera, nunca he quedado mal y me siento horrible”, añadió.

En entrevistas previas, Romeh había expresado que, pese a haber intentado reconciliarse con Lupillo, la relación entre ambos estaba rota. “Lo roto, roto está”, dijo en entrevista con People en Español.

La salida de Lupillo reconfigura por completo el panorama de La Casa de los Famosos All-Stars, dejando a sus aliados en una posición vulnerable y reactivando la tensión entre los grupos que aún compiten por llegar a la final.