Rojos y Azules luchan por una recompensa en Exatlón All-Stars

Los integrantes del los Contendientes y Famosos lucharán este martes en busca de una recompensa que todos quieren.

¡No te pierdas la acción de los competidores! Podrás sintonizar el programa en su horario especial, a partir de las 6:00pm por Telemundo.

El lunes la competencia estrenó un nuevo circuito de toboganes, en el que se enfrentaron ambos equipos por la comodidad de La Villa y por la oportunidad de tener contacto con sus familias.

Fue el equipo Azul el que se volvió a quedar con La Villa y ganó la dicha de ver a los suyos.

Mientras, la integrante de los Famosos, Shaila "La Maquinita", se despidió de la competencia.

"Este All Stars no es como me lo imaginé".