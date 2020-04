Telemundo transmitirá concierto especial “One World: Together at Home”

En respuesta a la pandemia del COVID-19, Telemundo transmitirá este sábado 18 de abril “One World: Together at Home”, un concierto global de horas que protagonizarán artistas como Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Camila Cabello, Shawn Mendes, Jennifer Lopez, Andrea Bocelli, Luis Fonsi, Becky G, Juanes, J Balvin, Maluma, entre muchos más.

El concierto marca una celebración de la música comisionada por Lady Gaga con presentaciones de parte de estrellas musicales basadas en “Together at Home” para levantar el ánimo del público con actuaciones musicales, momentos especiales con celebridades y atletas, segmentos de comedia y promesas multimillonarias.

El especial, que será conducido por los animadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, honrará la labor de los trabajadores de la salud en primera línea de la pandemia del coronavirus.