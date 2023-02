Llegó la temporada de impuestos y los estadounidenses se enfrentan a una gran cantidad de jerga fiscal al preparar sus declaraciones.

Dos tipos de exenciones fiscales se destacan entre toda la jerga: créditos y deducciones.

Cada uno reduce su obligación tributaria, que es el impuesto anual total adeudado sobre sus ingresos. (Esa cifra se puede encontrar en la línea 24 del Formulario 1040, el formulario del IRS para declaraciones de impuestos sobre la renta individuales).

Sin embargo, los créditos y las deducciones reducen la obligación tributaria de diferentes maneras. Así es cómo.

LOS CRÉDITOS FISCALES OFRECEN UNA REDUCCIÓN EN LA RESPONSABILIDAD

Un crédito fiscal ofrece una reducción dólar por dólar de sus impuestos. Tiene el mismo valor en dólares para cualquier contribuyente que pueda reclamarlo.

Por ejemplo, supongamos que obtiene un crédito fiscal de $1,000 y tiene una responsabilidad fiscal de $5,000. Ese crédito reduciría su responsabilidad a $4,000.

Los créditos fiscales generalmente son más valiosos para los contribuyentes que las deducciones, más sobre eso a continuación, y tienden a estar más dirigidos a los hogares de ingresos bajos y medios, dijo Ted Jenkin, planificador financiero certificado y cofundador de oXYGen Financial, con sede en Atlanta.

CONTRIBUYENTES DE BAJOS INGRESOS PUEDEN NO OBTENER EL "BENEFICIO COMPLETO DE UN CRÉDITO

No todos los créditos son iguales. Los llamados créditos no reembolsables, como el crédito por cuidado de niños y dependientes, no pueden reducir la obligación tributaria de un declarante por debajo de cero. Eso significa que una persona no recuperaría ningún valor excedente como reembolso en efectivo; la parte sobrante se pierde.

La mayoría de los créditos no son reembolsables, según Urban-Brookings Tax Policy Center. Otros son parcial o totalmente reembolsables, lo que significa que parte o la totalidad del crédito se puede aplicar como devolución de impuestos.

Los contribuyentes de bajos ingresos “a menudo no pueden recibir el beneficio completo de los créditos (no reembolsables) para los que califican”, dijo el Centro de Política Tributaria. Esto se debe a la naturaleza progresiva del sistema fiscal federal de EEUU, en el que las personas con ingresos más bajos generalmente tienen una obligación tributaria menor que las personas con mayores ingresos.

En comparación, el crédito tributario por hijos es un ejemplo de un crédito parcialmente reembolsable. El crédito tiene un valor de hasta $2,000 por niño menor de 17 años. Sin embargo, los padres que no deben pagar impuestos solo pueden recuperar parte de su valor (hasta $1,500 para 2022) como reembolso.

Otros, como el crédito tributario por ingreso del trabajo, son totalmente reembolsables, lo que permite a los contribuyentes elegibles obtener el valor total independientemente de la obligación tributaria.

LAS DEDUCCIONES FISCALES REDUCEN TU RENTA IMPONIBLE

Las deducciones fiscales reducen la cantidad de ingresos sujetos a impuestos, es decir, los ingresos imponibles (que se encuentran en la línea 15 del Formulario 1040). Por lo tanto, es una forma más indirecta de reducir sus impuestos en relación con los créditos fiscales, lo que reduce directamente su obligación tributaria real.

Por ejemplo, los ahorradores para la jubilación pueden obtener una deducción de impuestos por contribuir a una cuenta antes de impuestos en un plan 401(k). Digamos que alguien en la categoría impositiva del 22% aporta $1,000 a un 401(k). La deducción esencialmente eximiría a esos $1,000 de pagar impuestos por el año en que se contribuyó; en otras palabras, reduciría su ingreso imponible en $1,000.

Eso le ahorra a la persona $220 en impuestos federales, es decir, el 22% de $1,000. Por otro lado, un crédito fiscal de $1,000 reduciría $1,000 del total real de su factura de impuestos.

Debido a su interacción con los ingresos imponibles, las deducciones son más valiosas para las personas con mayores ingresos en relación con las personas con ingresos bajos y medios.

“Las deducciones de impuestos son mucho más valiosas (para las personas) en la categoría impositiva del 37 % que para alguien en la categoría impositiva del 10 %, porque se ahorran 37 centavos por dólar en comparación con 10 centavos por dólar”, dijo Jenkin, miembro del Consejo Asesor Financiero de CNBC.

LAS DEDUCCIONES PUEDEN AYUDARTE A CALIFICAR PARA OTRAS EXENCIONES

Existen diferentes tipos de deducciones fiscales. Por ejemplo, los contribuyentes pueden reclamar la deducción estándar o elegir detallar sus deducciones.

Los contribuyentes generalmente optan por detallar sus deducciones, como las de donaciones caritativas, intereses hipotecarios, impuestos estatales y locales y ciertos gastos médicos y dentales, si su valor total excede el monto de la deducción estándar.

La deducción estándar fue de $12,950 para contribuyentes solteros y $25,900 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta en 2022.

Las deducciones detalladas se conocen como deducciones "por debajo de la línea". Los contribuyentes pueden reclamarlos solo si optan por detallar las deducciones en su declaración de impuestos.

Sin embargo, también hay deducciones "por encima de la línea". Los contribuyentes elegibles pueden reclamarlos independientemente de si detallan o toman la deducción estándar. Los ejemplos incluyen deducciones por intereses pagados sobre préstamos estudiantiles y contribuciones a cuentas de jubilación individuales tradicionales.

Un gran beneficio de tales deducciones por encima de la línea: reducen su "ingreso bruto ajustado".

El ingreso bruto ajustado, también conocido como AGI, difiere un poco del ingreso imponible. (El AGI se encuentra en la línea 11 del Formulario 1040).

Es importante destacar que el ingreso bruto ajustado interactúa con otras áreas de su declaración de impuestos, lo que significa que, al reducir el AGI, las deducciones por encima de la línea pueden ayudar a ahorrar dinero en otros lugares.

“Cada dólar que reduce su AGI reduce su ingreso sujeto a impuestos, pero también puede ayudarlo a calificar para otras deducciones”, según TaxAct. “Varios créditos también están limitados por su AGI. En algunos casos, un ajuste puede ayudarlo a calificar para un crédito fiscal u otros beneficios fiscales que de otro modo no recibiría”.

Un AGI más bajo también puede, por ejemplo, ayudar a las personas mayores a reducir las primas de la Parte B y la Parte D de Medicare, que se basan en MAGI, "ingreso bruto ajustado modificado". MAGI es ingreso bruto ajustado más intereses exentos de impuestos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.