Clarese Partis, diseñadora de software de 39 años de Los Ángeles, siempre ha querido trabajar desde un lugar poco convencional, lejos de las multitudes.

Así que cuando le ofrecieron una oportunidad así, la aprovechó al instante.

La semana pasada, Partis aterrizó en el pueblo sardo de Ollolai en Italia para una estancia gratuita pagada por el ayuntamiento local. Forma parte de un programa dirigido a nómadas digitales que quieran trasladarse temporalmente a trabajar al centro de la isla, entre agricultores y ovejas pastando.

Es la primera nómada digital que llega, y ya dice que le ha cambiado la vida.

"Llevo viajando como nómada digital desde hace dos años, la última vez en Zanzíbar", dice Partis, pero "cuando surgió la oportunidad de Ollolai me entusiasmó probar".

"Sentía que necesitaba un cambio de lugar", dijo, aunque "no uno turístico, sino [en su lugar] rodeado de naturaleza, aire fresco, montañas, playas hermosas, donde pudiera encontrar más solaz, paz y un estilo de vida más pausado".

EL PEQUEÑO PUEBLO DE OLLOLAI

Ollolai se encuentra en la salvaje zona de Barbagia, lejos de las costas VIP de Cerdeña, un lugar donde perviven viejas tradiciones y los bandidos vivían antaño en cuevas.

Con el tiempo, los lugareños se marcharon en busca de un futuro mejor en otro lugar, vaciando el antiguo barrio, ahora cubierto de arte callejero que representa la vida rural.

Clarese Partis trabajando desde su casa en Ollolai, Cerdeña.

Fuente: Antonio Meloni

En el último siglo, la población de Ollolai se redujo de 2,250 a 1,300 habitantes, con apenas un puñado de bebés nacidos cada año.

El pueblo adoptó una medida muy publicitada en 2018 para revivir el antiguo barrio: vender casas en ruinas por 1 euro.

Partis y Francesco Columbu, alcalde de Ollolai.

Fuente: Veronica Matta

"Aquello fue un gran éxito: muchos extranjeros compraron y remodelaron decenas de viviendas abandonadas", dijo el alcalde Francesco Columbu a la CNBC. "Ahora, tras invertir en Internet de alta velocidad, con este nuevo proyecto 'Work from Ollolai' queremos convertir nuestro pueblo en un centro de nómadas digitales".

ALOJAMIENTO GRATUITO PARA TRABAJADORES REMOTOS

El ayuntamiento de Ollolai ha destinado 20,000 euros ( $21,460) para acoger a 30 trabajadores remotos de todo el mundo, que podrán quedarse en el pueblo, de uno en uno, durante los próximos dos años.

Las solicitudes en línea están abiertas hasta diciembre. Los elegidos podrán quedarse gratis hasta tres meses seguidos, que es el periodo máximo que los no europeos pueden permanecer en Italia sin visado.

Por ahora, Partis tiene previsto quedarse solo un mes, aunque afirma que podría considerar prolongar su experiencia sarda más adelante.

La vista desde su balcón, con Verónica Matta, que supervisa el programa "Trabajar desde Ollolai".

El próximo teletrabajador llegará de Singapur, según Verónica Matta, responsable de la asociación cultural local Sa Mata, que gestiona el programa "Trabaja desde Ollolai" con la alcaldía.

"Esperamos la llegada de muchos estadounidenses. "Nuestro objetivo es revivir Ollolai con gente nueva de diferentes culturas e idiomas que puedan compartir su experiencia [como] nómadas digitales con los residentes".

El presupuesto, procedente de las arcas del ayuntamiento, se destinará al alquiler de viviendas a familias locales para los nómadas digitales, con un coste aproximado de 350 euros al mes por una vivienda amueblada de dos dormitorios. También se cubrirán los gastos de suministros, facturas e impuestos municipales, pero no el transporte ni los billetes de avión.

Las viviendas, que solían pertenecer a familias de pastores y agricultores, que en el pasado dormían en la planta baja con sus animales, cuentan con un despacho y conexión a Internet de alta velocidad.

Los trabajadores serán invitados a ferias y fiestas locales, según Matta. Partis dijo que la noche anterior la invitaron a una fiesta en la plaza del pueblo.

Partis da a su casero 1 euro como gesto simbólico.

"Solo tuve que darle al propietario un euro simbólico por el alquiler de la casa", dice Partis. "Los lugareños son tan cálidos y acogedores, y no es porque quieran venderte algo, como en los lugares turísticos".

"Me encanta mezclarme con la gente de aquí", añade.

UN ACUERDO RECÍPROCO

Los ganadores pueden alojarse gratis en Cerdeña, siempre que se comprometan a devolver algo a la comunidad local antes de marcharse, explica Matta.

"No se trata de unas vacaciones gratis. "Deben tener una experiencia demostrada como nómadas digitales y dejar un trabajo concreto al final de su estancia, ya sea una conferencia, un ensayo, un trabajo de investigación o un documental".

Partis y Matta se unen a una fiesta de bienvenida en Ollolai, Cerdeña.

Partis tiene previsto dar una conferencia sobre lo que significa ser nómada digital, en general y específicamente en Ollolai, dijo.

Matta subrayó que "se anima a los trabajadores remotos profesionales de todos los campos a que presenten su candidatura: tecnología, medios de comunicación, finanzas, inmobiliaria, arquitectura… también artistas, escritores, músicos, científicos y académicos".

Eso sí, siempre que dejen tras de sí una "sacudida de conocimiento" que enriquezca la cultura del pueblo, dijo.

A Partis ya le encanta su nueva casa en el casco histórico del pueblo. Tiene dos dormitorios y un maravilloso balcón panorámico con vistas a un valle virgen y a los bosques, donde encuentra inspiración mientras trabaja, dice.

Clarese Partis con Veronica Matta, mirando desde el balcón de Partis.

Por ahora, dice que está tratando de encontrar un balance entre su trabajo y su deseo de hacer turismo por Cerdeña.

"Aún estoy adaptándome. Hay días que paso viajando para explorar los bellos lugares de los alrededores, y otros me encierro en casa para ponerme al día con mi trabajo", explica.

Dice que un día típico en Ollolai es similar a su vida en otros lugares: meditación yoga por la mañana, seguida de trabajo, luego un paseo al aire libre y un viaje en coche a la costa o la montaña para disfrutar del silencio y las vistas.

"No bebo, así que el bar no es mi lugar preferido para pasar el rato", dice. "En cambio, me encanta ir al mercado de los agricultores a recoger ingredientes frescos, como trufas, hacer pasta y ñoquis con pesto. La comida es increíble".

Dice que Ollolai es más bonito de lo que esperaba y que la amabilidad de sus gentes la sorprendió.

"Hay tanto que explorar en Cerdeña. Me alegro de estar aquí con tiempo suficiente para sumergirme en la isla y su cultura".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Silvia Marchetti para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.