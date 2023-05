CNBC: Cinco estrategias que pueden ahorrar dinero en el costo masivo de la universidad

Lo que debes No es demasiado tarde para solicitar ayuda financiera o pedir más, incluso para estudiantes de último año de preparatoria o estudiantes actualmente inscritos.

La ayuda financiera está determinada por los ingresos de años anteriores, por lo que si su situación financiera ha cambiado, también puede cambiar el monto de su ayuda.

Muchas becas están disponibles en las escuelas cuando los estudiantes han sido aceptados, por lo que vale la pena conocer las oportunidades.

La educación superior a menudo cuesta más de lo que la mayoría de las familias pueden pagar. Un nuevo informe de NerdWallet muestra que la clase de preparatoria de 2023 enfrenta una deuda de préstamos estudiantiles de poco más de $37,000 para recibir una licenciatura universitaria.

La matrícula y las tarifas más el alojamiento y la comida para una universidad privada de cuatro años promediaron $ 53,430 en el año escolar 2022-23, según el College Board; en las universidades públicas estatales de cuatro años, fue de $23,250.

La asequibilidad de la universidad y el manejo de la carga de la deuda son las principales inquietudes para la mayoría de los padres y estudiantes de secundaria, según la encuesta College Hopes & Worries de 2023 de The Princeton Review, donde casi todas las familias, el 98%, dijo que la ayuda financiera sería necesaria para pagar la universidad. y el 82% dijo que era “extremadamente” o “muy” necesario.

Como madre de un estudiante de segundo año de la universidad y de un estudiante de último año de la preparatoria, sé que pensar en pagar la universidad es abrumador. Aquí hay algunas estrategias de ahorro que pueden ayudar:

1. Solicita mas dinero si ya pidió ayuda financiera

Si su hijo está en el último año de la escuela secundaria o actualmente es estudiante universitario, no es demasiado tarde para solicitar ayuda financiera o pedir más. Incluso si el estudiante se comprometió con la escuela en o antes del Día Nacional de Decisión Universitaria, el 1 de mayo, la carta de concesión de ayuda recibida no es necesariamente la última palabra.

“La mayoría de las escuelas no tendrán su clase comprometida al 100% para el 1 de mayo, lo que significa que existe la oportunidad de tener una conversación sobre admisión, ayuda financiera y becas”, dijo Robert Franek, editor en jefe de The Princeton Review.

Cada año, los graduados de la preparatoria pierden miles de millones de dólares en subvenciones federales porque no llenan la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes o FAFSA. Algunas universidades también pueden requerir que completes el CSS Profile en el sitio web de College Board para obtener acceso a ayuda financiera no federal.

La ayuda financiera está determinada por la información de ingresos que no está necesariamente actualizada. La ayuda para el año académico 2023-24 se basa en los ingresos de 2021.

“Esa información que se usa para evaluar y emitir un juicio sobre su situación es una instantánea, y esa instantánea es antigua”, dijo Mark Salisbury, fundador de TuitionFit, una plataforma en línea que ayuda a los estudiantes y las familias a determinar la asequibilidad universitaria.

“Si sus circunstancias ahora son diferentes, debe informarlo a la oficina de ayuda financiera”.

Si le preocupa llegar a fin de mes según la carta de concesión de ayuda financiera que su hijo ya recibió, aún puede solicitar más ayuda. Si ha perdido su trabajo, una discapacidad, un divorcio u otro cambio en su situación financiera, envíe una carta de apelación a la oficina de ayuda financiera de la universidad.

“La FAFSA tampoco tiene en cuenta el costo de vida”, dijo Salisbury. “Por lo tanto, si vives en Manhattan con un ingreso de $ 300,000, eso es diferente de si eres de Davenport, Iowa, con un ingreso de $300,000.

“La FAFSA no presta atención a eso en absoluto”, agregó. “Si se encuentra en un lugar costoso para vivir, es posible que deba explicar su costo de vida como parte de la apelación”.

Su carta de apelación debe incluir documentos que muestren cualquier cambio en los bienes, ingresos, beneficios o gastos. Puede encontrar plantillas gratuitas en línea que pueden ayudarlo a escribir una carta de apelación en sitios web como Road2College y SwiftStudent.

TuitionFit puede ayudarlo a comparar su carta de adjudicación con otras ofertas que familias con antecedentes financieros similares han recibido sin costo alguno. Puede usar esa información para ayudarlo a pedir un mejor trato.

Además, dado que la FAFSA es para un solo año académico, debe enviar este formulario todos los años. El hecho de que no califique un año no significa que no calificará en años futuros, especialmente si ha habido un cambio significativo en las finanzas de su familia.

2. Busca becas privadas

Considere también las fuentes de ayuda basada en el mérito, especialmente si el paquete de ayuda financiera que recibió no satisface sus necesidades o si su estudiante no califica para la ayuda basada en la necesidad.

Cada año se otorgan más de $6 mil millones en becas a estudiantes universitarios, según un análisis de los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, realizado por el experto en educación superior Mark Kantrowitz. Consulte con la universidad o pregunte a su consejero de la escuela secundaria acerca de las oportunidades.

También busque sitios web gratuitos de comparación de becas, como College Board’s Big Future, Fastweb y Scholarships.com. Consulte también con clubes locales, organizaciones religiosas y empleadores.

3. Considera un colegio comunitario

Puede reducir drásticamente la factura general de la matrícula tomando clases en un colegio comunitario o pasando dos años allí para obtener un título de asociado. Más de la mitad de los estados incluso tienen políticas que garantizan que los estudiantes con un título de asociado puedan luego transferirse a una escuela estatal de cuatro años como junior.

En las escuelas públicas de dos años, la matrícula y las tarifas promediaron $3,860 para el año académico 2022-23, según el College Board. En las escuelas públicas de cuatro años del estado, en promedio, la matrícula por sí sola es de $10,940; en universidades privadas de cuatro años, promedia $39,400.

Compartir cursos es otra estrategia de ahorro de costos. Muchas clases que se toman en el verano o en la noche en un colegio comunitario local pueden contar para los cursos de un estudiante en una institución de cuatro años.

4. Aprovecha la inscripción dual y los cursos AP

Sus hijos también pueden ser ingeniosos para ayudar a reducir los costos universitarios. Pueden comenzar a ayudar en la preparatoria tomando cursos de Colocación Avanzada, que pueden transferirse a créditos universitarios, según el puntaje del estudiante y la escuela. Puedes ir a la búsqueda de políticas de crédito AP en el sitio web de College Board para averiguar qué crédito o ubicación ofrece una universidad en particular para las calificaciones AP.

Los estudiantes también pueden ahorrar dinero mientras están en la preparatoria tomando clases universitarias a través de un programa estatal de doble inscripción, que les permite tomar clases de nivel universitario, a menudo a través de un colegio comunitario.

5. Usa el dinero de los trabajos a tiempo parcial para sufragar los costos

Si bien los ingresos y ahorros de los padres cubren alrededor del 43 % de los costos universitarios, según el informe Cómo Paga Estados Unidos la Universidad, de Sallie Mae de 2022, el 11 % está cubierto por los ingresos y ahorros de los estudiantes.

Es posible que su hijo ya haya ahorrado dinero con un trabajo de medio tiempo en la escuela secundaria o planee obtener un trabajo de medio tiempo en la universidad o aceptar un puesto de estudio y trabajo como parte de su paquete de ayuda financiera.

Contribuir con parte de los ingresos del estudiante puede ayudar a reducir los costos universitarios. Sin embargo, tenga en cuenta en los cálculos de ayuda financiera que se espera que los padres contribuyan a los costos universitarios con un porcentaje mucho menor de sus activos que los estudiantes. Por lo tanto, un trabajo de medio tiempo podría afectar la ayuda financiera de su estudiante si gana más de cierta cantidad.

Algunos ingresos de los estudiantes están “protegidos” para cubrir los gastos de manutención y otros costos. Para la FAFSA 2023-24, se protegen hasta $7,600 de los ingresos de un estudiante dependiente, y el estudio y trabajo no se incluye en la fórmula de la FAFSA para los ingresos que se espera que la familia contribuya a los costos universitarios.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sharon Epperson, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.