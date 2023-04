Cuando Alaina Randazzo, de 25 años, y J.R. Wills, de 27 años, estaban planeando mudarse a la Ciudad de Nueva York, ambos se enamoraron de los microapartamentos tipo estudio en el centro de Manhattan.

Randazzo encontró su microestudio de 80x150 pies cuadrados con alquiler estabilizado en StreetEasy y se mudó al espacio en agosto de 2021. El alquiler era de $650 al mes.

Los costos iniciales de mudanza de Randazzo totalizaron $1,950 e incluyeron la tarifa del agente inmobiliario, el depósito de seguridad y el alquiler del primer mes.

Antes de mudarse al microapartamento, la planificadora de campañas de moda y creadora de contenido vivía en un lujoso edificio de gran altura y pagaba $2,000 al mes de alquiler. Rápidamente se dio cuenta de que no valía la pena porque nunca estaba en casa.

"Quería pagar menos por el alquiler para poder viajar más y experimentar más", le dijo Randazzo a CNBC Make It.

"Vivir en este lugar ha sido toda una aventura. Es agradable porque estaba en Manhattan, así que no me perdía nada", agregó.

Pero por mucho que le encantara vivir en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, Randazzo se encontró en una rutina creativa porque no tenía suficiente espacio para crear contenido.

Desde entonces, se mudó a una casa adosada de $6,750 al mes en East Village con otros cuatro compañeros de cuarto.

Aunque ahora paga $1,350 al mes para vivir en una habitación, Randazzo dijo que necesitaba el espacio adicional para seguir haciendo crecer su negocio.

"Esta cama grande es definitivamente mi parte favorita de la habitación y esta vez tengo una ventana, por lo que estoy muy feliz", dijo. "Ni siquiera sé qué hacer con todo este espacio".

Al igual que Randazzo, Wills encontró su microapartamento en StreetEasy.

El entrenador de baristas de 27 años de Starbucks Reserve Roastery se mudó a su espacio de 85 pies cuadrados en febrero de 2022 y paga $687 al mes por lo que le dijo a CNBC Make It que es su "caja de zapatos con renta estabilizada".

Los costos iniciales de Wills por su mudanza fueron de $2,874: $1,500 de honorarios del agente inmobiliario, $687 para el alquiler del primer mes y $687 para el alquiler del último mes.

"Realmente no estaba buscando un microestudio en particular, pero vi el espacio. Me gustó, así que lo acepté", dijo Wills. "Entré en el espacio por primera vez. Vi la ventana. Había tanta luz natural por todas partes. Sabía que era para mí".

Además de toda la luz natural de su apartamento, Wills dijo que le encanta la ubicación porque es conveniente para moverse por la ciudad.

"Me encanta la accesibilidad de mi vecindario. Puedo ir a cualquier parte súper rápido, súper rápido", agregó.

Si bien algunos podrían decir que no podrían imaginar vivir en un espacio tan pequeño, Wills lo recomienda a todos porque lo hace apreciar mucho más las cosas que tiene.

"Tengo mucho más dinero para gastar en salir a la ciudad, salir y comer con amigos si me apetece. Son $687 contra $2,000. Así que me abre la ciudad, creo", agregó Wills.

Esos mismos amigos siempre le preguntan a Wills cuánto tiempo vivirá en el departamento y, por ahora, dijo que no se ve irse pronto.

"Yo les digo todo el tiempo que quiero. Estoy muy cómodo aquí. Estoy ahorrando mucho dinero. Tiene renta estabilizada, entonces, ¿por qué me mudaría? Podría decirse que estoy en la mejor ubicación del mundo", dijo Will.

"Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras comienzan a cambiar, así que elijo vivir en positividad. Lo estoy pasando genial".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernandez para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.