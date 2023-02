No todos los trabajos secundarios requieren un ojo artístico o un MBA. Para algunos, todo lo que necesitan es un patio trasero.

Más que nunca antes, los negocios secundarios lucrativos de hoy se centran menos en el trabajo manual y los trabajos de entrega, y más en la idea de que puede ganar dinero con las habilidades que ya tiene y las cosas que ya posee.

Eso es particularmente cierto para los "side hustlers" que comenzaron sus negocios para tener un colchón financiero durante la incertidumbre económica o compensar los costos de poseer artículos de lujo.

"Hace cinco años, las grandes historias eran sobre Uber, Lyft, DoorDash y GrubHub", le dice a CNBC Make It Kathy Kristof, fundadora y editora de sidehusl.com. "Ahora, ese crecimiento explosivo es realmente con plataformas profesionales donde las personas pueden obtener ingresos de seis cifras desde casa. Cualquier trabajo profesional que puedas nombrar, hay una plataforma para ello".

De hecho, las plataformas de "side hustle" de hoy pueden ayudar a las personas a ganar dinero con sus automóviles, botes, piscinas, garajes y más. Algunos usuarios de estas plataformas ganan 6 cifras al año con menos de 20 horas de trabajo a la semana.

Durante el año pasado, CNBC Make It habló con una serie de usuarios en esas plataformas, cada uno de los cuales generó nuevas fuentes de ingresos al monetizar cosas que ya poseían. Aquí hay tres ejemplos:

1. ALQUILA TU VEHÍCULO A EXTRAÑOS

JP Mancini II siempre quiso ser propietario de un barco, pero no quería invertir cientos de miles de dólares en uno sin obtener beneficios. Luego, se dio cuenta de que la gente pagaría miles de dólares al día para alquilar su embarcación privada.

En enero de 2022, Mancini puso a la venta su barco de 37 pies valorado en $400,000 dólares, atracado en Key West, Florida, en plataformas de alquiler como Boatsetter y GetMyBoat. (Para automóviles, Turo es una plataforma popular con una funcionalidad similar).

Después de cinco meses, las cosas fueron lo suficientemente bien como para que Mancini comprara un nuevo bote de $300,000 y obtuvo un préstamo de $150,000 para cubrir la mitad del costo. Atracó el segundo barco cerca de su casa en Hampton, Virginia.

En un año completo de actividad, la inversión se tradujo en ingresos. Los barcos generan $38,800 por mes en ingresos, según documentos revisados ​​por CNBC Make It. Alrededor de $190,00 de eso son ingresos, dijo Mancini en enero.

Mancini solo trabaja 30 minutos al día, gestionando las reservas y coordinando con los capitanes. Invierte $6,000 cada mes para pagar los botes, ahorrando la mayor parte de sus ingresos para comprar más botes en el futuro.

"No me gusta gastar ningún ingreso ganado. Lo uso para construir otras inversiones", dijo Mancini. "Esa es la razón por la que comencé a alquilar en primer lugar. No podía someterme a los costos de los [barcos] de lujo, así que encontré una manera de que me devolvieran el dinero".

2. CÓBRALE A LA GENTE POR USAR TU PISCINA

En 2012, Jim Battan gastó $110,000 en la construcción de una piscina de lujo en su patio trasero. Esperaba que agregara valor a su hogar en West Linn, Oregón. Nunca esperó que los extraños le pagaran por nadar en él.

Luego, en septiembre de 2020, Battan incluyó su piscina en Swimply, una plataforma estilo Airbnb para piscinas. En dos años, ganó casi $200,000 alquilando su piscina repleta de comodidades a más de 10,000 personas, según documentos revisados ​​por CNBC Make It.

Con un spa, una casa de la piscina y un establo vecino con animales de rescate, Battan se convirtió rápidamente en la principal fuente de ingresos de la plataforma. Pero no todos esos ingresos se traducen en ganancias: el año pasado, el especialista en TI estimó que había gastado $37,000 simplemente manteniendo el grupo durante la década anterior.

Tampoco son ingresos pasivos. A partir del otoño de 2022, Battan y su esposa dedicaron de 12 a 14 horas a la semana a hacer reservas, saludar a los huéspedes y controlar regularmente los niveles de cloro del agua.

Battan señaló que su piscina genera mucho dinero porque gastó mucho en construirla. Y a medida que Swimply se ha vuelto más popular, la demanda de su piscina ha disminuido.

“Si la gente piensa que va a construir una piscina y convertirla en algo que generará ganancias de $200,000 en dos años, es un poco una fantasía”, dijo Battan en septiembre. "Tienes que tener las circunstancias adecuadas y una ventaja competitiva que nadie más tiene.

3. CONVIERTE TU PATIO TRASERO EN UN PARQUE PRIVADO PARA PERROS

Rick Powell siempre ha sido un amante de los perros de buena fe. Simplemente no comenzó a ganar dinero hasta marzo de 2020.

Fue entonces cuando comenzó a alquilar su patio trasero de cinco acres en las afueras de Tualatin, Oregón, como un parque privado para perros en una plataforma llamada Sniffspot. El negocio fue lento al principio: solo ganó $ 29 en el primer mes, le dice a CNBC Make It.

A medida que la pandemia de COVID-19 impulsó una nueva demanda de espacios de reunión al aire libre, los ingresos de Powell aumentaron. Al mes siguiente, ganó $329, con clientes habituales, incluidos dueños de perros individuales, entrenadores de cachorros, caninos de búsqueda y rescate y Oregon Dog Rescue.

Ahora, Powell gana hasta $4,100 por mes en Sniffspot, según documentos revisados ​​por CNBC Make It. La mayoría de los días, su patio trasero está lleno con siete citas de una hora.

Powell, gerente sénior de tecnología de CPI Card Group, es el principal generador de ingresos de la plataforma, según Sniffspot. Él dice que no es suerte: su ubicación, los caballos cercanos y las pilas de madera dignas de olfatear hacen que el espacio sea popular.

Powell dice que él, su esposa y su hija pasan de cinco a diez horas a la semana instalando estaciones con toallas y tazones de agua, y cortando el césped. También instaló una puerta de $98 y gastó $400 en grava para que los clientes pudieran ingresar a su patio trasero y dejar que sus perros saltaran del automóvil sin tener que atarles la correa.

"Puede ser tan sencillo como quieras, pero elijo hacerlo de manera diferente", le dice Powell, de 53 años, a CNBC Make It. "Siempre hemos sostenido que conocer a nuestros huéspedes la primera vez que nos visitan crea un nivel de comodidad".

Al igual que Battan, Powell dice que no está seguro de que su parque siga siendo popular a medida que crece Sniffspot. Pero por ahora, dice, los beneficios (ver correr galgos, mostrarle a su hija los entresijos del negocio y ganar dinero en tiempos inciertos) superan cualquier obstáculo.

"Le ha dado a nuestra familia un nivel de comodidad", dice Powell. "Mi esposa ha sido maestra de escuela durante 22 años, ahora. Y para nosotros ha sido realmente una gran bendición".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.