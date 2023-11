Para muchos, la idea de dejar de comprar comida a domicilio o dejar de tomar un café a diario suena imposible.

Pero Alexis Howard, de 29 años, lleva más de 10 meses haciéndolo, desde que se propuso limitar sus gastos no esenciales a $50 al mes.

Howard, asesora de patrimonio en el Área de la Bahía y fundadora de la empresa de finanzas personales Financially Brave LLC, decidió que necesitaba reiniciar sus hábitos de gasto después de que los dos últimos años la dejaran desequilibrada. A partir del 1 de enero, se propuso convertirse en una "gastadora más intencional", dice a CNBC Make It, y desde entonces ha estado compartiendo su presupuesto de $50 con sus 62,500 seguidores de TikTok.

"Tu riqueza general realmente comienza con el comportamiento y tu presupuesto", dice Howard. "Cuando tienes un buen control de tus gastos y eres capaz de gestionar tu flujo de caja, lo que sucede es que puedes usar ese exceso de ahorro y volver a ponerlo en el mercado de valores y construir riqueza."

CÓMO CUMPLE EL RETO

Los gastos básicos como el alquiler, los servicios públicos, la comida y los gastos médicos no están incluidos en el límite de $50 de Howard. Pero actividades discrecionales como comprar ropa nueva o hacerse las uñas entran en el presupuesto.

En lugar de coger un Lyft de ida y vuelta de $61 Howard opta por un viaje en autobús de $8. Para evitar gastar en tragos caros en un bar, ella bebe antes en casa. Y para frenar su impulso de pedir comida para llevar, Howard se asegura de tener a mano en casa comidas fáciles de preparar.

Por suerte, la familia y los amigos de Howard la han apoyado, dice, respetando que el reto no le permitiera derrochar en una cena cara y, en su lugar, aceptando alternativas económicas como ir de excursión, noches de pizza en su apartamento o eventos gratuitos en la zona.

"Lo que he intentado recalcar en este reto es que el hecho de tener un presupuesto ajustado no significa que no puedas estar con tus seres queridos, no significa que no puedas ir a eventos gratuitos, no significa que no puedas pasar tiempo de calidad con las personas que te importan", afirma.

Este no es el primer rodeo presupuestario de Howard. Cuando tenía poco más de 20 años, ahorró más de $20,000 con un salario anual de $60,000 mientras vivía en San Francisco. Pero a medida que llega al final del desafío de este año sin comprarse un top nuevo ni darse un capricho con la pedicura, Howard dice que está sintiendo las presiones de su presupuesto de forma más aguda que en la primera mitad de 2023.

"Creo que mi estilo ha evolucionado, y cómo quiero presentarme y cómo quiero vestir ha cambiado respecto a cómo era hace siete u ocho meses", dice. "Ha sido difícil porque ha pasado más tiempo y ha habido más distancia desde que he podido realmente darme un capricho con cosas no esenciales".

Howard también es transparente sobre sus "fallos" presupuestarios -este año se ha pasado de su límite mensual de $50, y lo hizo hasta en $64 en septiembre-, subrayando en TikTok que mide su éxito "por mi persistencia y no por mi perfección."

Pero sigue gastando bastante menos de lo que gastaría en un mes normal viviendo en la zona de la bahía, donde calcula que sus gastos no esenciales solían rondar los $400 o $500.

MIRAR EL PRESUPUESTO CON OTROS OJOS

Una de las mayores ideas equivocadas sobre el presupuesto es que limita la felicidad, dice Howard.

A pesar de tener un límite ajustado, Howard ha conseguido disfrutar de la vida nocturna con sus amigos optando por locales sin cargo de entrada; viajar a Los Ángeles utilizando los puntos de la tarjeta de crédito para los vuelos; y asistir a un concierto de Earth, Wind & Fire esperando hasta unas horas antes del espectáculo para comprar una entrada de $20.

En lugar de concentrarse en los aspectos negativos de un reto de bajo gasto, Howard adopta lo que ella llama la regla de las dos realidades: "Mirar el presupuesto a través de una lente tanto positiva como negativa, pero luego centrarse en lo positivo".

Aunque no pueda socializar o ir de compras como sus compañeras veinteañeras, Howard opta por centrarse en los beneficios de este reto: está adquiriendo disciplina y responsabilidad a la vez que aprende a ser más intencionada con su dinero.

"La perspectiva lo es todo cuando quieres tener éxito en algo", afirma. "Aprendes a estar muy agradecido por lo que ya tienes en tu vida. Y creo que con este reto, la próxima vez que compre algo, sentiré de verdad que voy a sentir un agradecimiento tan profundo".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Probert para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.