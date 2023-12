Cuando Anushka Purohit tenía solo 10 años, le horrorizó ver cómo un barista de Starbucks tiraba a la basura las sobras de pasteles y sándwiches.

Una década más tarde, el recuerdo la ayudó a inspirarse para lanzar una startup que convierte el pan que sobra en cerveza artesana.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Cuando vas al bufé del desayuno de un hotel, tienen pan. En un avión, todo el mundo tiene una rodaja de pan y una botella de agua. El pan es tan común y está presente en todas las comidas, por eso se desecha tanto", explicó Purohit, que ahora tiene 23 años, a CNBC la semana pasada al margen de la cumbre asiática Forbes 30 Under 30 Summit en Singapur.

A Purohit y a tres compañeros de universidad se les ocurrió la idea mientras estaban atrapados estudiando en Internet durante las protestas de Hong Kong y el posterior bloqueo pandémico de la ciudad.

"Todos nuestros amigos bebían alcohol. Así que decidimos fabricar alcohol y convertirnos en los chicos cool del barrio", dice Purohit con sinceridad.

Compraron un kit de fabricación de cerveza de 1,218 dólares de Hong Kong ( $156) en Amazon y experimentaron durante tres semanas antes de hacer una jarra de cerveza con restos de pan.

"La cerveza no estaba buena cuando la probamos por primera vez, pero nos hizo darnos cuenta de que esta idea puede funcionar", dijo.

La cerveza Breer, una empresa emergente con sede en Hong Kong, se elabora con restos de pan y se presenta en sabores que rinden homenaje a la escena gastronómica de Hong Kong. (Crédito: Breer)

El equipo tardó unos seis meses en definir el sabor antes de lanzar Breer en 2020.

Además de una pale ale y una hibiscus sour, la empresa también vende cervezas con sabores como tarta de huevo y bolo bao, un homenaje a la vibrante escena gastronómica de Hong Kong.

La empresa declaró haber obtenido unos ingresos de $2.5 millones de HK$ en los dos últimos años. Breer afirma que ya ha alcanzado los $1.8 millones de HK$ en ventas este año y espera obtener $1.2 millones de HK$ en beneficios.

La startup no ha obtenido financiación, pero ha ganado unos $6 millones de HK a través de concursos de startups y emprendedores sin ceder capital.

La expansión en el extranjero aún no está prevista, y Purohit afirma que sólo se producirá si puede hacerse de forma sostenible.

"No haremos envíos fuera de Hong Kong, preferimos trabajar con panaderías y cervecerías locales", afirma Purohit. "La sostenibilidad no consiste en un sacrificio. No tienes que dejar de comer carne ni de conducir tu coche, puedes simplemente beber mientras bebes pero eligiendo la opción más sostenible".

CÓMO FUNCIONA:

Cada habitante de Hong Kong desperdicia cada año unos 71 kilogramos de alimentos (156 libras) Esto supone una oportunidad para empresas como Breer.

Breer recoge gratuitamente el pan sobrante de restaurantes locales, panaderías y comedores al estilo de Hong Kong conocidos como cha chaan tengs. El pan se envía a cervecerías contratadas, que producen entre 4,000 y 6,000 litros de cerveza al menos seis veces al año.

Los bollos de piña, comúnmente conocidos como bolo buns, son un tentempié popular en Hong Kong.Sammyvision | Momento | Getty Images

La cantidad de cerveza fabricada por sesión fluctúa en función de la demanda, explica Purohit.

"Si de repente vuelve a ocurrir algo como lo de COVID-19, la demanda se disparará y acabaremos con muchas existencias. Así que hemos decidido seguir la corriente y fabricar cuando la gente compre".

El desperdicio de pan fue aún mayor durante la pandemia, cuando a las tiendas les costaba calcular la demanda diaria.

"La estimación de alimentos era errónea. Había demanda de 15 kg de pan el lunes, pero nadie acababa comprando el martes y las tiendas acababan teniendo más desperdicio", relató Purohit. Añadió que Breer dona el pan sobrante a ancianos y pobres, o para utilizarlo como pienso para cerdos y pollos.

CONSEJOS PARA JÓVENES EMPRESARIOS

Ser un joven empresario conlleva sus propios retos, sobre todo dificultades para ganarse la confianza.

Cuando Purohit empezó a pedir a las panaderías el pan que le sobraba, se enfrentó a preguntas como: "Acabas de cumplir la edad legal para beber, ¿cómo sabes siquiera elaborar cerveza?" y "¿Cómo puedo creer que no te vas a llevar el pan [para ti]?".

Después de dos semanas de insistencia, la primera panadería a la que se dirigió le dio 2 kg de pan sobrante con la condición de que le devolviera la cerveza elaborada con él.

Y así lo hizo.

Anushka Purohit fundó Breer con otros tres amigos cuando estudiaba en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

Purohit compartió sus consejos para otros jóvenes empresarios.

Siente pasión por lo que haces

"Si tienes pasión y propósito por algo, los beneficios fluirán. Si hay una pizca de ti a la que no le gusta lo que haces, encontrarás razones o excusas para no hacerlo".

Nunca lo sabrás si no lo intentas

"No estaría aquí si no hubiera aprovechado esa única oportunidad. Definitivamente, deberías dar el primer paso".

Ten cuidado con tu dinero

"El dinero no es la única inversión que necesitas. Todo el dinero que hemos ganado ha vuelto al negocio".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Charmaine Jacob para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.