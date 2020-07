El regreso de Chelly Cantú a Exatlón

Regresó la campeona.

La ganadora de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, Marisel “Chelly” Cantú, regresó a la competencia que reinició este lunes, tras un receso debido a la pandemia.

Exatlón regresó con muchas sorpresas, como más premios en efectivo, atletas que se unirán a los equipos como refuerzos y Chely, como comentarista.

¿Quién ganará el premio final de los $200,000? No te pierdas ni un día de competencia.

Esta noche, Telemundo tiene programación estelar, incluyendo Exatlón en horario especial a las 7pm.

UN NUEVO COMIENZO

La cuarta temporada de "Exatlón Estados Unidos" comenzó en enero pasado con un éxito que superó a las tres anteriores.

En abril, la producción decidió suspender las grabaciones, anticipándose por pocos días a la decisión de los gobiernos de EEUU y República Dominicana de paralizar los vuelos y cerrar las fronteras, para intentar contener la pandemia del coronavirus.

El conductor Erasmo Provenza descartó categóricamente que la decisión solo se haya tomado después de que algunos miembros de la producción del programa dieron positivos por COVID-19.

"No tengo idea de dónde salió el rumor, pero no fue así. Sencillamente, tenemos un equipo multinacional y además de parar para repensar todo, no se quiso que nadie se fuera a quedar varado fuera de casa", indicó.

En la segunda parte de la cuarta temporada, 15 atletas de EEUU, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia compiten por el premio de $200,000 "con nuevos retos, pero además en nuevas condiciones, como le ha pasado a todo el mundo. Durante la cuarentena algunos se pusieron más en forma, otros engordaron. Ha pasado de todo", alertó Provenza.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.