En vivo por Telemundo: Alfombra azul de los Billboard de la Música Latina

Las estrellas de fama internacional Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera, conducirán la prestigiosa ceremonia de Premios Billboard de la Música Latina 2023, este jueves en el Watsco Center de Miami, Florida y será transmitida en VIVO por Telemundo a las 7pm.

La gran celebración comienza con el desfile de estrellas en la alfombra azul.

Por streaming, estará disponible en la aplicación Peacock.

Promete ser una noche inolvidable, con un destacado grupo de celebridades que se unirán como presentadores de premios y que incluye a: Daniel Arenas, Eslabon Armado, Verónica Bastos, Beéle, Giselle Blondet, Jessica Carrillo, Christian Chávez, Joaquin Cortés, DannyLux, Christian De La Campa, De La Ghetto, Myrka Dellanos, Kimberly Dos Ramos, Nadia Ferreira, Julia Gama, Paris Hilton, Ana Jurka, La Materialista, Penélope Menchaca, Rey Mysterio, Peter Nieto, Maite Perroni, Elena Rose, Alex Sensation, Mar Solís, Lourdes Stephen, Christopher Von Uckermann, y Samadhi Zendejas.

PRESENTACIONES

Se espera que Bad Bunny presente una espectacular actuación que dejará boquiabiertos a sus fans. El cantante, compositor y productor discográfico lleva causando sensación en la industria musical desde su debut en 2017 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los artistas latinos más influyentes de su generación. El puertorriqueño ha establecido récords en las listas de Billboard Hot 100, Billboard 200, Top Latin Albums y la lista de Hot Latin Songs. Cerró el año 2022 como Artista del año de Billboard, Artista Masculino del año, y Artista Latino del Año (por cuarto año consecutivo); y ha ganado 30 Premios Billboard de la Música Latina, hasta la fecha.

Calibre 50 , el emblemático grupo de regional mexicano llega a los premios con nuevos integrantes y canciones, y compite por el premio Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

Cantando por primera vez en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina, se encuentran:

Banda Carnaval , una de las bandas sinaloense que representa el sonido más genuino de México, llega tras el estreno de su más reciente álbum Segunda temporada y de una intensa gira de conciertos por toda la República Mexicana.

NOMINADOS

Artista del Año / Artist of the Year

Bad Bunny

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Karol G

Peso Pluma

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New

Bizarrap

Chino Pacas

Grupo Frontera

Peso Pluma

Yng Lvcas

Gira del Año / Tour of the Year

Bad Bunny

Daddy Yankee

Grupo Firme

Karol G

Rauw Alejandro

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year

Justin Timberlake

Lil Jon

Maître Gims

Marshmello

Sean Paul

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year

Bad Bunny

Feid

Grupo Frontera

Karol G

Peso Pluma

CATEGORÍAS DE CANCIONES / SONGS CATEGORIES

Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bizarrap & Quevedo, “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Manuel Turizo, “La Bachata”

Yng Lvcas & Peso Pluma, “La Bebe”

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Grupo Frontera & Bad Bunny, “Un X100to”

Karol G & Shakira, “TQG”

Yng Lvcas & Peso Pluma, “La Bebe”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Grupo Frontera & Bad Bunny, “Un X100to”

Karol G & Shakira, “TQG”

Yng Lvcas & Peso Pluma, “La Bebe”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Hot Latin Songs Artist of the Year, Male

Bad Bunny

Feid

Junior H

Natanael Cano

Peso Pluma

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Hot Latin Songs Artist of the Year, Female

Becky G

Karol G

Rosalía

Shakira

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Grupo Marca Registrada

Yahritza y Su Esencia

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año / Hot Latin Songs Label of the Year

DEL

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year

Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

Karol G & Shakira, “TQG”

Manuel Turizo, “La Bachata”

Shakira & Ozuna, “Monotonía”

Yandel & Feid, “Yandel 150”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Label of the Year

Lizos

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Karol G & Shakira, “TQG”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Grupo Frontera & Bad Bunny, “Un X100to”

Peso Pluma & Natanael Cano, “PRC”

Yng Lvcas & Peso Pluma, “La Bebe”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES / ALBUM CATEGORIES

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year

Fuerza Regida, Pa Que Hablen: I.

Ivan Cornejo, Dañado

Karol G, Mañana Será Bonito

Peso Pluma, Génesis

Rauw Alejandro, Saturno

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Top Latin Albums Artist of the Year, Male

Bad Bunny

Ivan Cornejo

Ozuna

Rauw Alejandro

Romeo Santos

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Top Latin Albums Artist of the Year, Female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Yuridia

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo / Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group

Aventura

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Marca Registrada

Maná

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año / Top Latin Albums Label of the Year

Del

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORĺA LATIN POP / LATIN POP CATEGORIES

Artista “Latin Pop” del Año, Solista / Latin Pop Artist of the Year, Solo

Becky G

Enrique Iglesias

Rosalía

Sebastián Yatra

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo / Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group

Camila

Enanitos Verdes

Maná

Piso 21

Reik

Canción “Latin Pop” del Año / Latin Pop Song of the Year

Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

Karol G & Shakira, “TQG”

Maluma, “Junio”

Rosalía & Rauw Alejandro, “Beso”

Sebastián Yatra, “Una Noche Sin Pensar”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año / Latin Pop Airplay Label of the Year

Dale Play

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

WK

Álbum “Latin Pop” del Año / Latin Pop Album of the Year

Camilo, De Adentro Pa Afuera

Morat, Si Ayer Fuera Hoy

Piso 21, 777

Selena, Moonchild Mixes

Tini, Cupido

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año / Latin Pop Albums Label of the Year

Columbia

RCA

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORĺA TROPICAL / TROPICAL CATEGORIES

Artista Tropical del Año, Solista / Tropical Artist of the Year, Solo

Elvis Crespo

Luis Figueroa

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo / Tropical Artist of the Year, Duo or Group

Aventura

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Los Ángeles Azules

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año / Tropical Song of the Year

Manuel Turizo, “La Bachata”

Marshmello & Manuel Turizo, “El Merengue”

Romeo Santos & Rosalía, “El Pañuelo”

Rosalía, “Despechá”

Shakira & Ozuna, “Monotonía”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año / Tropical Airplay Label of the Year

Columbia

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

WK

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año / Tropical Albums Label of the Year

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO / REGIONAL MEXICAN CATEGORIES

Artista Regional Mexicano del Año, Solista / Regional Mexican Artist of the Year, Solo

Carin León

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano

Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo / Regional Mexican Artist of the Year, Duo or Group

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

La Maquinaria Norteña

Canción Regional Mexicana del Año / Regional Mexican Song of the Year

Carin León & Grupo Frontera, “Que Vuelvas”

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Bebe Dame”

Grupo Frontera & Bad Bunny, “Un X100to”

Peso Pluma & Natanael Cano, “PRC”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año / Regional Mexican Airplay Label of the Year

Afinarte

Lizos

Remex

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año / Regional Mexican Album of the Year

Eslabon Armado, Desvelado

Fuerza Regida, Pa Que Hablen: I.

Fuerza Regida, Sigan Hablando: II.

Ivan Cornejo, Dañado

Peso Pluma, Génesis

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año / Regional Mexican Albums Label of the Year

Del

Manzana

Rancho Humilde

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA LATIN RHYTHM / LATIN RHYTHM CATEGORIES

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista / Latin Rhythm Artist of the Year, Solo

Bad Bunny

Daddy Yankee

Feid

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo / Latin Rhythm Artist of the Year, Duo or Group

Cartel de Santa

Mambo Kingz

The Rudeboyz

Wisin & Yandel

Zion & Lennox

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bizarrap & Quevedo, “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”

Yandel & Feid, “Yandel 150”

Yng Lvcas & Peso Pluma, “La Bebe”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año / Latin Rhythm Airplay Label of the Year

Republic

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Album of the Year

Anuel AA, LLNM2

Eladio Carrión, 3MEN2 KBRN

Feid, Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos El Álbum

Karol G, Mañana Será Bonito

Rauw Alejandro, Saturno

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año / Latin Rhythm Albums Label of the Year

Interscope Geffen A&M

Real Hasta La Muerte

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA WRITERS/PRODUCERS/PUBLISHERS CATEGORIES

Compositor del Año / Songwriter of the Year

Bad Bunny

Edgar Barrera

MAG

Pedro Tovar

Peso Pluma

Editora del Año / Publisher of the Year

11ONCE Music, BMI

Double P Publishing, BMI

Prajin Music Publishing, BMI

Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI

Street Mob Publishing, BMI

Corporación Editora del Año / Publishing Corporation of the Year

BMG

Kobalt Music

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año / Producer of the Year

Edgar Barrera

Ernesto ‘Neto’ Fernández

Jimmy Humilde

MAG

Ovy On The Drums

PREMIO A KAROL G

La superestrella mundial Karol G será honrada con el prestigioso Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

Este galardón, creado en honor a Selena, se otorga al artista que ha demostrado un compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias más allá de su éxito artístico.

Carolina Giraldo Navarro, también conocida como Karol G, ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su talento e impacto en el empoderamiento femenino. Su trayectoria musical incluye cinco álbumes de estudio, más de 70 sencillos, y múltiples colaboraciones con destacados artistas latinoamericanos. Recientemente, la cantante y compositora colombiana logró su sencillo más alto en las listas de Billboard Hot 100 con la canción "TQG", una colaboración con Shakira, que se ubicó en el top 10. Con su cuarto álbum, Mañana Será Bonito (2023), Karol G es la primera mujer en debutar en el No. 1 de la lista Billboard 200 con un álbum en español.

Su impacto se extiende más allá de la música. En 2022, Karol G fundó la Fundación Con Cora, con el objetivo de promover el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres desfavorecidas. Su labor filantrópica ha sido destacada, y ahora será reconocida con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

"Me siento agradecida por este reconocimiento tan especial. Mi compromiso con la Fundación Con Cora es parte fundamental de mi vida y estoy orgullosa de poder ayudar a las mujeres que más lo necesitan", expresó Karol G.

La Fundación Con Cora se ha asociado con la Fundación She Is, dedicada a empoderar a mujeres y niñas a través de la educación en ciencias, tecnología y emprendimiento. Juntas, tienen como objetivo ayudar a un millón de mujeres y niñas para el año 2030. Recientemente, la Fundación She Is logró un gran éxito al brindar capacitación STEM a Salomé Valencia López, una joven seleccionada para recibir entrenamiento en el Centro Espacial de la NASA en Houston.

Además, la Fundación Con Cora se ha unido a la Fundación Acción Interna para ofrecer becas a mujeres internas mayores en Bogotá y a las mujeres familiares de las internas. Estas becas tienen como objetivo brindarles las habilidades y el conocimiento necesarios para asegurar un empleo y reintegrarse a la sociedad.