Todo listo para la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina

Las entrevistas fueron grabadas con anterioridad debido a la pandemia de coronavirus, no habrá público que interactúe con los artistas ni espectadores que vean las actuaciones en vivo. Pero la música y la cultura latinas serán honradas y celebradas de una manera especial esta semana de la música de Billboard.

Antes conocida como la Conferencia Billboard de la Música Latina, la Latin Music Week, que originalmente estaba programada para abril, finalmente comenzó el martes y por primera vez en sus 30 años de historia es totalmente online y gratuita.

Los Premios Billboard de la Música Latina, por su parte, se entregarán el miércoles en una ceremonia que se transmitirá en vivo por Telemundo desde el BB&T Center en Sunrise, Florida, aunque también sin espectadores. Antes de la pandemia, iban a realizarse en Las Vegas, Nevada.

“Lo más importante es que los estamos haciendo. No le cedimos al virus”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de contenido y programación latina de la revista Billboard y una de las principales organizadoras de Latin Music Week. Aunque será totalmente diferente, “quedó espectacular”, adelantó en una reciente conversación con The Associated Press, refiriéndose a las entrevistas con artistas, mánagers y personalidades de la industria.

Como todos los años, Cobo conduce entrevistas íntimas en profundidad con varios artistas durante la conferencia. Esta vez, en lugar de ser en vivo frente a un público que también puede hacer preguntas, se grabaron con varias semanas de antelación y se publicarán en línea entre el martes y el viernes para quienes se registren sin costo, según la agenda prevista en el programa. Luego, quedarán por un tiempo en la página de internet www.BillboardLatinMusicWeek.com para que cualquiera pueda verlas cuando desee.

En esas entrevistas, Jennifer López y Maluma hablan desde un estudio de grabación en Miami sobre cómo la música puede allanar el camino para el cine; el astro del reguetón Nicky Jam conversa sobre el proceso detrás de sus canciones; y la española Rosalía y el estadounidense Pharrell Williams hablan de su flamante trabajo juntos y revelan cómo hacen para trascender internacionalmente.

También están el reguetonero colombiano J Balvin y Deepak Chopra, que abordan su colaboración en un programa de meditación bilingüe y cómo se puede encontrar sentido y satisfacción a través de la música; y Carlos Vives y Gustavo Dudamel, sobre cómo la música puede conducir a cambios personales y laborales. Otros paneles incluyen a Wisin, los Black Eyed Peas, Camilo, Anitta, Anuel AA y el actor Jamie Foxx, y Becky G.

Algunas de las entrevistas fueron realizadas con los participantes juntos, otras con cada uno en un lugar diferente. Para asegurar la calidad de la grabación, los organizadores enviaron equipos de cámaras. Un puñado fue con teléfonos celulares.

Los desafíos fueron importantes, pero el resultado ha dejado satisfechos a los organizadores.

“Nunca antes había tenido tantos superstars juntos”, dijo Cobo tras admitir que en algunos casos —como el de Vives, que estaba en Miami, y Dudamel, que estaba en Barcelona— fue posible sólo porque se hizo de manera virtual.

En los Premios Billboard de la Música Latina, en tanto, los astros de la música urbana Bad Bunny y Ozuna lideran la lista de finalistas con 14 menciones cada uno, seguidos por Daddy Yankee y J Balvin, con 12; Anuel AA, con 11, y Farruko, con 10.

Los premios se entregarán en 59 categorías para géneros musicales que incluyen latin pop, tropical, latin rhythm y regional mexicano. Serán conducidos por la actriz venezolana Gaby Espino con la colaboración de la presentadora de origen nicaragüense Nastassja Bolívar.

A lo largo de la premiación, que comenzará a las 8:00 p.m. (7:00 p.m. centro), habrá actuaciones musicales de Anuel AA, Armando Manzanero, la Banda MS de Sergio Lizárraga, Black Eyed Peas, Carlos Vives, Daddy Yankee, Farruko y Gente de Zona. También subirán al escenario Maluma, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán y Paulina Rubio, entre otros.

Entre los honores especiales, Armando Manzanero recibirá el Premio a la Trayectoria Artística, Maluma el Premio Billboard Espíritu de Esperanza, Romeo Santos el Premio Billboard al álbum latino de la década por “Fórmula, Vol.2”; y Fonsi y Daddy Yankee serán honrados con el premio a la canción latina de la década por “Despacito”.

Otro homenajeado será Enrique Iglesias, quien por su popularidad y logros recibirá el premio Billboard Top Latin Artist of All Time, o mejor artista latino de todos los tiempos.

Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen las canciones, álbumes e intérpretes más populares según los resultados de ventas reales, streaming, transmisiones radiales y desempeño en redes sociales durante el período de un año, en este caso del 2 de febrero de 2019 al 25 de enero de 2020.