Gran celebración de los Premios tu Música Urbano 2022

SAN JUAN, Puerto Rico - La tercera edición de "Premios tu Música Urbano" se celebró este jueves, 23 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Estrellas de la música urbana como Farruko, Nio García, Lenny Tavárez, Feid, Christian Nodal y muchos más dijeron presente en la celebración del ritmo que mueve al mundo.

El boricua Farruko se alzó con el premio Top Canción Cristiana/Espiritual por el Remix "Gracias", con Pedro Capó.

"Luego de tener un éxito tan grande como Pepas y viajar el mundo y se me hizo tan fácil llegar a tantos lugares con una canción que quizás transmitía alegría y los hizo bailar a ustedes, pero quizás no tenía el mejor mensaje y hoy poder levantarme cuando todos los dedos señalaron que yo me volví loco tan pronto me reconcilie con el Señor", dijo al recibir el premio, tras haberse arrodillado en el escenario durante varios segundos.

A continuación, mira el momento en el que se arrodilló tras recibir el galardón:

Mira el mensaje del artista al ganar el premio de "Top canción cristiana espiritual".

Farruko también fue reconocido con el “Premio Dedicatoria” por su aportación al género urbano. Mira aquí el momento.

El salsero, Victor Manuelle fue reconocido por ser de los primeros artistas en fusionar su género con el ritmo urbano. Además, interpretó su más reciente producción “Vamo’ a ver si el gas pela” junto a Miky Woodz.

Recibe premio especial por "Contribución".

El mexicano, Christian Nodal cantó su éxito “Botella tras botella” y ganó en dos categorías. Kim Loaiza y Lele Pons interpretaron "Piketona".

El cierre de la noche estuvo a cargo de N'Klabe, El Gemelo y Funk Salsa, quienes cantaron "100%: The Salsa Remix".

Aquí la lista de los ganadores:

ARTISTA DEL AÑO

Karol G

TOP ARTISTA MASCULINO

Daddy Yankee

TOP ARTISTA FEMENINO

Becky G

TOP ARTISTA DÚO O GRUPO

CNCO

TOP ARTISTA NUEVO MASCULINO

Lit Killah

TOP ARTISTA NUEVO FEMENINO

Kim Loaiza

TOP RISING STAR MASCULINO

Feid

TOP RISING STAR FEMENINO

María Becerra

TOP ARTISTA SOCIAL

Karol G

CANCIÓN DEL AÑO

Qué Más Pues? — J Balvin, María Becerra

CANCIÓN DEL AÑO DÚO O GRUPO

Toa la Noche — CNCO

REMIX DEL AÑO

Poblado Remix — J Balvin, Karol G, Nicky Jam Ft. Crissin, Totoy El Frío, Natan & Shander

COLABORACIÓN DEL AÑO

Mamiii — Becky G, Karol G

TOP CANCIÓN CROSSOVER LATINO

Don’t Be Shy — Tiësto, Karol G

TOP ARTISTA — POP URBANO

Anitta

TOP ARTISTA — TROPICAL URBANO

Aventura

TOP ARTISTA REGIONAL MEXICANO URBANO

Christian Nodal

TOP ARTISTA DEMBOW

El Alfa

TOP ARTISTA TRAP

Myke Towers

TOP ARTISTA CRISTIANO

Alex Zurdo

TOP CANCIÓN POP URBANO

X Última Vez — Daddy Yankee x Bad Bunny

TOP CANCIÓN TROPICAL URBANO

Fulanito — Becky G, El Alfa

TOP CANCIÓN REGIONAL MEXICANO URBANO

Botella Tras Botella — Christian Nodal & Gera MX

TOP CANCIÓN DEMBOW

La Mamá de la Mamá — El Alfa, CJ, Chael produciendo, El Cherry Scom

TOP CANCIÓN TRAP

No Te deseo el Mal — Eladio Carrión, Karol G

TOP CANCIÓN CRISTIANA — ESPIRITUAL

'Gracias Remix'- Pedro Capó, Farruko

ÁLBUM DEL AÑO — ARTISTA MASCULINO

Legendaddy — Daddy Yankee

ÁLBUM DEL AÑO — ARTISTA FEMENINO

KG0516 - Karol G

ÁLBUM DEL AÑO — NUEVO ARTISTA

Inter Shibuya — La Mafia — Feid

VIDEO DEL AÑO

El Makinon -Karol G, Mariah Angeliq

VIDEO DEL AÑO — NUEVO ARTISTA

Entre Nosotros Remix — Tiago PZK, Lit killah, María Becerra, Nicki Nicole

TOP PRODUCTOR MUSICAL

Bizarrap

COMPOSITOR DEL AÑO

Bad Bunny

CONCIERTO/TOUR DEL AÑO

Bichota Tour - Karol G

La entrega de los premios estuvo precedida por el especial de alfombra roja "La Alfombra de Premios Tu Música Urbano" en Telemundo. Figuras como Adamari López, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Carmen Villalobos deslumbraron con sus atuendos.

Adamari utilizó un vestido con brillo y plumas. Mira aquí los looks.