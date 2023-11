Pijamas navideñas: cómo inició la tradición familiar y dónde lo puedes comprar

Las pijamas de Navidad son definitivamente una "moda".

Puede parecer una tontería y tal vez algo extraño, pero es una experiencia que une a las familias y una forma de anunciar que todos son parte de un mismo equipo.

Con todo el estrés de la temporada, es un momento especial en el que la familia puede reunirse para disfrutar de la compañía de los demás. Tanto si tu familia está formada por dos personas como si es numerosa y tiene muchos hermanos, primos, tíos y tías, todos pueden participar en esta tradición.

Las pijamas familiares hacen que todos se sientan parte de la misma familia, ¡y son una buena ocasión para tomarse una foto!

Al final del artículo encontrarás una lista de tiendas que ofrecen pijamas familiares.

¿CUÁNDO EMPEZÓ ESTA TRADICIÓN?

Aunque algunos piensen que se trata de una nueva moda, en realidad existe desde hace décadas. Partiendo de la moda "mamá y yo", popularizada en los años 30 y 40, no fue hasta finales de los 50 cuando los padres empezaron a unirse a la diversión.

Según la historiadora de la moda Debbie Sessions, los pijamas navideños para toda la familia datan de 1957. Los catálogos de los grandes almacenes anunciaban ropa de dormir festiva con rayas, cuadros y otros motivos navideños para toda la familia, y la tradición fue ganando popularidad poco a poco.

¿QUIÉN POPULARIZÓ LOS PIJAMAS FAMILIARES?

La era de las redes sociales ayudó a consolidar la tradición, pero se atribuye a una familia de YouTube y a su vídeo viral el mérito de catapultar #christmasjammies hasta lo que es hoy.

En 2013, la familia Holderness, de Carolina del Norte, publicó su repaso del año al son de "Welcome to Miami", de Will Smith. Enfundados en un pijama de rayas rojas y verdes con sus nombres bordados en el pecho, cantaban "wearing my Christmas jammies".

Diez años después, el video ha acumulado 18 millones de visitas y el hashtag #ChristmasJammies tiene más de 200K publicaciones en Instagram.

¿CÓMO FUNCIONA LA TRADICIÓN?

Lo mejor de los pijamas navideños es que son pijamas. Son informales, cómodos y perfectos para holgazanear en casa. No hay reglas especiales y puedes elegir lo que mejor se adapte a tu familia.

¿CUÁNDO HAY QUE PONERSE EL PIJAMA DE NAVIDAD?

El debate sobre cuándo sacar el pijama de Navidad no es muy distinto del debate sobre cuándo sacar el árbol de Navidad. Si tienes un hijo que sólo va a usar su talla actual durante esta temporada, es posible que quieras que lo lleve puesto el mayor tiempo posible. En ese caso, podrías regalarle el pijama de Navidad el día después de Acción de Gracias o el 1 de diciembre.

Si lo que te importa es la imagen, deja el pijama para Nochebuena. Todo el mundo estará perfecto por la mañana cuando se reúnan alrededor del árbol con sus pijamas nuevos y relucientes.

Esperar hasta Nochebuena también es la oportunidad perfecta para regalarlos. Para los niños, combina el pijama familiar con un libro que les ayude a relajarse mientras esperan la llegada de Papá Noel.

Es una tradición estupenda porque no requiere mucho esfuerzo y todos pueden participar (¡incluso las mascotas!). Solo tienes que ponértelos la noche anterior y salir de la cama.

¿LAS PIJAMAS FESTIVOS SON SOLO PARA LOS QUE CELEBRAN LA NAVIDAD?

No, puedes encontrar pijamas a juego para celebrar Hanukkah, Kwanzaa y Diwali.

Los que observan tradiciones no religiosas también pueden encontrar pijamas familiares a juego con temas invernales, animales, gnomos y otros estampados creativos.

¿LAS PIJAMAS TIENEN QUE SER IGUALES?

Los pijamas familiares a juego son superdivertidos y geniales para esas tarjetas navideñas anuales, pero no todos tenéis que ir a juego. Coordinar colores con rojos, blancos y verdes, por ejemplo, es una gran opción. O elige un pijama de franela a cuadros para conseguir un look clásico y cohesionado que mantendrá a todos calentitos durante todo el invierno.

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR PIJAMAS NAVIDEÑAS?

