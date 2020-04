Policías sorprenden a niño cumpleañero durante la cuarentena

View this post on Instagram

#picandoalante No todas las noticias son negativas. Esto ocurrió esta noche en #Arroyo #PuertoRico Este niño cumple años hoy. Se supone salieran de vacaciones ayer para Orlando y estaba muy triste. Sus padres, por la cuarentena, pegaron un papel afuera pidiéndole a la gente que le tocara bocina ya que cumplía años. Al final del día, algunos agentes de la Policía llegaron en sus patrullas y le cantaron. ¡Feliz cumpleaños Jahncel! 👏🏻👏🏻🏚🎈🎉🎊🎁 ¡Dios te bendiga y a tus padres también! 🇵🇷