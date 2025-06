Banca comercial desconoce cómo ejecutará programa de vivienda para jóvenes

La presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez, reveló este miércoles que al momento, desconocen cómo ejecutarán el programa hipotecario "Vivienda Joven" anunciado por el goberno.

Según indicó Álvarez en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320AM, al igual que todos los ciudadanos, se enteraron del proyecto el pasado viernes.

"Todavía la banca no tiene toda la información que nos hace falta para entender el programa. Yo, la Asociación de Bancos, no tenía conocimiento. No sé si alguna otra institución o cooperativa pues sí tenía conocimiento", expresó.

Según anunció el gobierno, jóvenes entre las edades de 21 a 35 años que hayan completado estudios en instituciones acreditadas en los últimos cinco años, podrán solicitar la ayuda.

Otorgarán préstamos de hasta $330,000. Conoce aquí si cualificas.

LO QUE OFRECE EL PROGRAMA

El producto contempla parámetros adaptados a la realidad de los jóvenes profesionales, incluyendo requisitos de ingresos accesibles, aceptación de crédito alterno y opciones para trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, podrá combinarse con otros programas de subsidio existentes para cubrir pronto pago y gastos de cierre, sujeto a la disponibilidad de fondos federales o estatales.

Los préstamos de hasta $330,000, otorgados bajo este producto estarían asegurados por el Programa de Seguro Hipotecario de la AFV, con condiciones especiales para facilitar su acceso y viabilidad.

Debes tener de 21 a 35 años y haber completado estudios universitarios.

ALGUNOS REQUISITOS

21 a 35 años

Haber completado estudios universitarios

Ingresos accesibles de hasta $200,000

Tener un "credit score" mínimo de 600, si no tiene experiencia crediticia se considerarán otras opciones

Para conocer más sobre el producto “Vivienda Joven” y los requisitos generales de elegibilidad, los interesados pueden visitar la página web oficial de la AFV: www.afv.pr.gov o comunicarse directamente con el área de préstamos y seguro hipotecarios de la Autoridad.

Además, este tipo de financiamiento podrá ser originado por más de 30 instituciones hipotecarias y cooperativas autorizadas por AFV a través de toda la Isla.