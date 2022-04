El Senado está a solo horas de hacer historia si confirma a la jueza Jackson a la Corte Suprema

WASHINGTON — Se espera que el Senado confirme este jueves a la candidata a la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, asegurando su lugar como la primera mujer negra en el alto tribunal y dando al presidente Joe Biden un respaldo bipartidista para su elección histórica.

Tres senadores republicanos han dicho que apoyarán a Jackson, quien reemplazará al juez Stephen Breyer cuando se jubile este verano. Si bien la votación estará lejos de las abrumadoras confirmaciones bipartidistas de Breyer y otros jueces en décadas pasadas, seguirá siendo un logro bipartidista significativo para Biden en el estrecho 50-50 del Senado después de que los senadores republicanos trabajaron agresivamente para pintar a Jackson como demasiado liberal y blanda sobre el crimen

“Será un día feliz”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, al anunciar la votación de este jueves, el miércoles por la noche. “Alegría por el Senado, alegría por la Corte Suprema, alegría por Estados Unidos”.

CÓMO LA JUEZA JACKSON HACE HISTORIA CON SU ESPERADA CONFIRMACIÓN

Jackson, una jueza de la corte federal de apelaciones de 51 años, sería solo la tercera juez negra, después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas, y la sexta mujer. Se uniría a otras dos mujeres, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, en el lado liberal de una corte conservadora 6-3. Con la jueza Amy Coney Barrett sentada en el otro extremo del banco, cuatro de los nueve jueces serían mujeres por primera vez en la historia.

Después de una dura audiencia en la que los republicanos del Comité Judicial del Senado interrogaron agresivamente a Jackson sobre su historial de sentencias, tres senadores republicanos salieron y dijeron que la apoyarían. Las declaraciones de la senadora de Maine, Susan Collins, la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, y el senador de Utah, Mitt Romney, decían lo mismo: es posible que no siempre estén de acuerdo con Jackson, pero encontraron que estaba enormemente bien calificada para el trabajo.

Collins y Murkowski condenaron el proceso de confirmación cada vez más partidista, que Collins calificó de "roto" y Murkowski calificó de "corrosivo" y "más separado de la realidad cada año".

El voto sobre la decisión para confirmarla ha sido programado para el 4 de abril.

Biden, un veterano de un Senado más bipartidista, dijo desde el principio que quería el apoyo de ambos partidos para su candidata histórica, e invitó a los republicanos a la Casa Blanca mientras tomaba su decisión. Fue un intento de reinicio de tres batallas brutales en la Corte Suprema durante la presidencia del presidente Donald Trump, cuando los demócratas se opusieron vociferantemente a los nominados, y desde el final de la del presidente Barack Obama, cuando los republicanos impidieron que el candidato a la Corte Suprema, Merrick Garland, obtuviera un voto.

CÓMO HA SIDO LA VIDA DE LA JUEZA JACKSON

Ante el Comité Judicial del Senado el mes pasado, Jackson dijo que su vida fue moldeada por las experiencias de sus padres con la segregación racial legal y las leyes de derechos civiles que se promulgaron una década antes de que ella naciera.

Con sus padres y su familia sentados detrás de ella, le dijo al panel que su “camino estaba más claro” que el de ellos como estadounidense negra. Jackson asistió a la Universidad de Harvard, se desempeñó como defensora pública, trabajó en un bufete de abogados privado y fue nombrada miembro de la Comisión de Sentencias de EEUU además de sus nueve años en el tribunal federal.

“He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”, dijo Jackson. “Yo decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a los hechos del caso ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

"Eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá, eres intelectual, amas los libros, pero a mí, lo siento, me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá", dijo el senador demócrata.

JACKSON, SERÍA EL SEGUNDO MIEMBRO MÁS JOVEN DE LA CORTE

Una vez juramentado, Jackson sería el segundo miembro más joven de la corte después de Barrett, de 50 años. Se uniría a una corte en la que nadie tiene 75 años, la primera vez que sucede en casi 30 años.

El primer mandato de Jackson estará marcado por casos relacionados con la raza, tanto en la admisión a la universidad como en los derechos de voto. Ella se comprometió a no participar en la consideración de la corte del programa de admisiones de Harvard ya que es miembro de su junta de supervisores. Pero el tribunal podría dividir un segundo caso que involucre un desafío al proceso de admisión de la Universidad de Carolina del Norte, lo que podría permitirle opinar sobre el tema.

Los republicanos pasaron las audiencias interrogando su historial de sentencias en el tribunal federal, incluidas las sentencias que dictó en casos de pornografía infantil, que argumentaron que eran demasiado leves. Jackson rechazó la narrativa republicana, declarando que "nada podría estar más lejos de la verdad" y explicando su razonamiento en detalle. Los demócratas dijeron que estaba de acuerdo con otros jueces en sus decisiones.

Sin embargo, el cuestionamiento del Partido Republicano en el comité judicial se mantuvo para muchos republicanos, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo en un discurso el miércoles que Jackson “nunca puso resistencia ni una sola vez en esta área”.

Los demócratas criticaron el cuestionamiento de los republicanos.

“Se podría intentar crear un hombre de paja aquí, pero no se sostiene”, dijo el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, en la votación del comité a principios de esta semana. El panel llegó a un punto muerto en la nominación 11-11, pero el Senado votó para descargarla del comité y siguió adelante con su confirmación.

En un momento apasionado durante las audiencias del mes pasado, Booker, quien también es negro, le dijo a Jackson que se emocionó al verla testificar. Dijo que vio “mis antepasados ​​y los tuyos” en su imagen.

“Pero no te preocupes, hermana mía”, dijo Booker. "No te preocupes. Dios te tiene. ¿Y cómo sé eso? Porque estás aquí, y sé lo que te ha costado sentarte en ese asiento”.