Educación: federales no han solicitado información sobre estudiantes inmigrantes

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, afirmó el martes que no ha recibido ninguna petición de información sobre el estatus migratorio de estudiantes inmigrantes en las escuelas del país. No obstante, reconoció que la comunidad escolar ha experimentado temor y ausentismo luego de recientes operativos realizados por agentes federales de inmigración.

“Yo tengo que decir que nada en nuestro sistema dice que alguien tiene un estatus migratorio legal o ilegal, nosotros atendemos a nuestros niños independientemente”, dijo Ramos Parés en conferencia de prensa. “Así que si viniera una petición, yo creo que una petición ambigua al departamento estaría imposibilitado de atenderla”, añadió.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Lee también: Apuntan con arma a obrero puertorriqueño en operativo de HSI

Además, el funcionario explicó que el departamento no recopila ni guarda información sobre la situación migratoria de los estudiantes o sus familias y reiteró que “nada en nuestra plataforma dice que esto es una persona que proviene de una familia con un estatus migratorio no claro o no exacto”.

Un obrero puertorriqueño denuncia que agentes federales lo apuntaron con un arma.

Ramos Parés detalló que, aunque el ICE y HSI han realizado operativos recientes en algunas comunidades, las escuelas no han recibido órdenes específicas para proveer información. “Las órdenes tienen que venir con nombre, apellido, fecha de nacimiento, algo que nos permita identificar a un menor o a una persona específica”, aseguró. “Lo que no puedo hacer es desprender unos de otros para decirles a un agente federal: ‘Aquí están estas familias sin estatus legal”.

También subrayó que el Departamento de Educación no tiene ningún compromiso legal para recopilar datos migratorios, ni siquiera para el próximo semestre escolar. “No tengo nada que me obligue en este momento a recopilar esa información”, afirmó.

“Si fuese una exigencia nueva para matricular a nuestros niños, sin duda alguna la miraríamos y exploraríamos, pero nunca se ha solicitado más allá de la identificación de un estudiante con su dirección y número de contacto”, finalizó.