Emiten advertencia de calor para las costas norte, oeste y sur

🌫️☀️ Otro día caluroso y brumoso

🌡️ Advertencia de calor en efecto desde las 10 AM hasta las 4 PM 💧 Mantente hidratado



🌫️☀️ Another hot and hazy day

🌡️ Heat Advisory in effect from 10 AM to 4 PM

💧 Stay hydrated #prwx #usviwx pic.twitter.com/wZPOeICOnN