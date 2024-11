Juicio contra “La Diabla”: contrainterrogan a agente

El juicio contra Heidy Michelle Marmolejo García, alias "La Diabla" por planificar y ordenar el asesinato de su expareja, continuó este lunes en el Tribunal de Carolina.

El proceso judicial transcurrió con el contrainterrogatorio al agente de servicios técnicos que fotografió la escena, Javier Cabrera Vargas. El uniformado atendió dos escenas, en las que se ocuparon 18 y 34 casquillos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La defensa intentó establecer que la esposa de la víctima, no resultó herida de bala durante el atentado.

El próximo señalamiento será el 25 de noviembre.

Al ver las fotos, el padre de la víctima, Dulce García, se descompensó el pasado viernes y gritó que Marmolejo es “una asesina en serie”. Mientras, la madre, Arelys Tejada, expresó su deseo ante las cámaras de que la imputada enfrente una condena de 99 años de cárcel y “que boten la llave”.

Tras la objeción de la defensa, el tribunal admitió como evidencia un sobre con los 18 casquillos que se levantaron en la primera escena.

Revive su dolor tras la fiscalía presentar fuertes imágenes de la escena.

De otra parte, los padres de la apodada “Diabla" hablaron por primera vez a Telenoticias y alegaron que han sido víctimas de persecución. Además, aseguran que en el proceso contra su hija no ha habido transparencia. “Tengo que asumir que mi hija es inocente”, dijo su padre, Ricardo Marmolejo.

La mujer enfrenta cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

En el primer día de juicio testificó une técnica de grabación del Sistema de Emergencias 911 que extrajo la llamada que hizo la esposa de la víctima cuando fue ejecutado.

"Nos tirotearon frente a mi casa". Presentan audio de la llamada al 911 de la esposa de la víctima.

En la llamada la mujer pedía ayuda: “por favor una ambulancia rápido. Se me está muriendo mi marido. Nos tirotearon frente a mi casa. Nunca me había pasado esto. Estamos en la marginal frente a la Torre de Font. Mi marido se me está muriendo en mis manos”.

Mientras reproducían la grabación, familiares del occiso se conmovieron hasta las lágrimas.

La segunda testigo fue una mujer que grabó un video desde un condominio hacia la Baldorioty de Castro del momento en el que tirotean el carro de

Según las autoridades Marmolejo García contrató a dos sujetos, quienes habrían asesinato a Edgar Paul Tejada García, conocido como “El Ministro”, en octubre del 2022. También habrían atentado contra la vida de Kaleymi Angelí Cosme Feliciano, con quien el occiso tenía un hijo, menor de edad.

"La Diabla" fue arrestada en julio de 2023 en Texas y luego fue extraditada a Puerto Rico para enfrentar el proceso judicial. Fue detenida tras una colaboración de las autoridades del estado y las de Puerto Rico.

La mujer enfrenta otro caso, por el asesinato de un comerciante, también en el 2022. Este está en etapa de vista preliminar.

Planificaba el asesinato con el presunto gatillero.