La contundente respuesta de Mark Zuckerberg al testimonio de exempleada de Facebook

SAN FRANCISCO, California - Varios directivos de Facebook salieron este martes en tromba para tratar de desacreditar a la extrabajadora Frances Haugen tras su declaración ante un subcomité del Senado de EEUU, y negaron que las cosas en la empresa ocurran de la forma cómo ella las describió.

Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al diario The Wall Street Journal, dijo ante los senadores que Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.

En un comunicado, una de las directoras de Comunicación Política de Facebook, Lena Pietsch, dijo que desde la firma no están de acuerdo con la descripción que Haugen hizo ante el Senado y trató de desacreditar su versión al apuntar que la informante solo trabajó en Facebook durante dos años.

"Solo trabajó en Facebook durante dos años; no tenía a ningún empleado a su cargo; jamás asistió a una reunión con altos directivos en la que se tomasen decisiones y ella misma testificó en más de seis ocasiones no haber trabajado en los temas de los que hablaba", indicó Pietsch.

En una línea similar se expresó en Twitter otro de los directores de Comunicación Política de la empresa, Andy Stone, que señaló que Haugen "no trabajó en cuestiones de seguridad infantil ni en Instagram ni en investigación sobre estos temas" y que por tanto "no tiene conocimiento directo" de la cuestión.

También el portavoz de Facebook Joe Osborne insistió en que la exempleada "no conoce" aquello de lo que habla, en este caso refiriéndose a la acusación de que la red social desactivó justo después de los comicios todas las medidas de prevención que había aplicado antes de las elecciones presidenciales en EEUU del año pasado.

"Eso es incorrecto. Mantuvimos varias medidas hasta el 6 de enero, y añadimos otras nuevas tras la violencia que tuvo lugar en el Capitolio", indicó Osborne en referencia al asalto a la sede del Congreso de EEUU por parte de miles de simpatizantes del entonces presidente, Donald Trump.

En su testimonio ante el Senado, Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los Gobiernos.

"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", dijo la informante.

LA RESPUESTA DE MARK ZUCKERBERG

"Quería compartir una nota que les escribí a todos en nuestra empresa", escribió Zuckerberg en su página de Facebook:

Hola a todos: ha sido una gran semana y quería compartir algunas ideas con todos ustedes.

En primer lugar, el SEV que desactivó todos nuestros servicios ayer fue la peor interrupción que hemos tenido en años. Hemos pasado las últimas 24 horas analizando cómo podemos fortalecer nuestros sistemas contra este tipo de fallas.

Esto también fue un recordatorio de lo importante que es nuestro trabajo para las personas. La preocupación más profunda con una interrupción como esta no es cuántas personas se cambian a servicios competitivos o cuánto dinero perdemos, sino qué significa para las personas que dependen de nuestros servicios comunicarse con sus seres queridos, administrar sus negocios o apoyar a sus clientes.

En segundo lugar, ahora que terminó el testimonio de hoy, quería reflexionar sobre el debate público en el que estamos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha resultado difícil leer la cobertura reciente porque simplemente no refleja la empresa que conocemos.

Nos preocupamos profundamente por cuestiones como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver una cobertura que tergiversa nuestro trabajo y nuestros motivos.

En el nivel más básico, creo que la mayoría de nosotros simplemente no reconocemos la imagen falsa de la empresa que se está pintando.

Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué crearíamos un programa de investigación líder en la industria para comprender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importara luchar contra el contenido dañino, ¿por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que a cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a las más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar a la sociedad como afirman algunas personas, entonces ¿por qué estamos viendo un aumento de la polarización en los EEUU mientras se mantiene estable o disminuye en muchos países con un uso tan intenso de las redes sociales en todo el mundo?

En el centro de estas acusaciones está la idea de que priorizamos las ganancias sobre la seguridad y el bienestar. Eso simplemente no es cierto. Por ejemplo, un movimiento que se ha cuestionado es cuando introdujimos el cambio de Interacciones sociales significativas en News Feed.

Este cambio mostró menos videos virales y más contenido de amigos y familiares, lo que hicimos sabiendo que significaría que las personas pasarían menos tiempo en Facebook, pero esa investigación sugirió que era lo correcto para el bienestar de las personas. ¿Es eso algo que haría una empresa centrada en las ganancias sobre las personas?

El argumento de que promovemos deliberadamente contenido que enfurece a la gente con fines de lucro es profundamente ilógico. Ganamos dinero con los anuncios y los anunciantes nos dicen constantemente que no quieren que sus anuncios estén junto a contenido dañino o enojado. Y no conozco ninguna empresa de tecnología que se proponga crear productos que hagan enojar o deprimir a la gente. Los incentivos morales, comerciales y de productos apuntan en la dirección opuesta.

Pero de todo lo publicado, me enfoco particularmente en las preguntas que surgen sobre nuestro trabajo con los niños. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre el tipo de experiencias que quiero que mis hijos y otros tengan en línea, y es muy importante para mí que todo lo que construimos sea seguro y bueno para los niños.

La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología. Piense en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas de tecnología deberían crear experiencias que satisfagan sus necesidades y al mismo tiempo las mantengan seguras. Estamos profundamente comprometidos con realizar un trabajo líder en la industria en esta área. Un buen ejemplo de este trabajo es Messenger Kids, que es ampliamente reconocido como mejor y más seguro que las alternativas.

También hemos trabajado para brindar este tipo de experiencia apropiada para la edad con controles parentales para Instagram. Pero dadas todas las preguntas sobre si esto realmente sería mejor para los niños, hemos detenido ese proyecto para tomarnos más tiempo para involucrarnos con los expertos y asegurarnos de que todo lo que hagamos sea útil.

Como muchos de ustedes, me resultó difícil leer la caracterización errónea de la investigación sobre cómo Instagram afecta a los jóvenes. Como escribimos en nuestra publicación en la sala de redacción para explicar esto: "La investigación en realidad demostró que muchos adolescentes de los que escuchamos sienten que usar Instagram les ayuda cuando están luchando con el tipo de momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han enfrentado.

De hecho, en 11 de 12 áreas en la diapositiva a las que hace referencia el Journal, incluidas áreas serias como la soledad, la ansiedad, la tristeza y los problemas alimentarios, más adolescentes que dijeron que tenían problemas con ese problema también dijeron que Instagram hizo que esos tiempos difíciles fueran mejores en lugar de peores ".

Pero cuando se trata de la salud o el bienestar de los jóvenes, todas las experiencias negativas son importantes. Es increíblemente triste pensar en un joven en un momento de angustia que, en lugar de ser reconfortado, ha empeorado su experiencia. Hemos trabajado durante años en esfuerzos líderes en la industria para ayudar a las personas en estos momentos y estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado.

Constantemente utilizamos nuestra investigación para mejorar aún más este trabajo.

Similar a equilibrar otros asuntos sociales, no creo que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por sí mismas. Es por eso que hemos abogado por las regulaciones de Internet actualizadas durante varios años.

He testificado en el Congreso varias veces y les he pedido que actualicen estas regulaciones. He escrito artículos de opinión que describen las áreas de regulación que creemos que son las más importantes relacionadas con las elecciones, el contenido dañino, la privacidad y la competencia.

Estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo que podamos, pero en cierto nivel, el organismo adecuado para evaluar las compensaciones entre las equidades sociales es nuestro Congreso elegido democráticamente.

Por ejemplo, ¿cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían los servicios de Internet verificar las edades de las personas? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes al tiempo que dan a los padres visibilidad de su actividad?

Si vamos a tener una conversación informada sobre los efectos de las redes sociales en los jóvenes, es importante comenzar con una imagen completa. Estamos comprometidos a hacer más investigaciones nosotros mismos y hacer que más investigaciones estén disponibles públicamente.

Dicho esto, me preocupan los incentivos que se están estableciendo aquí. Tenemos un programa de investigación líder en la industria para que podamos identificar problemas importantes y trabajar en ellos.

Es descorazonador ver ese trabajo sacado de contexto y utilizado para construir una narrativa falsa que no nos importa. Si atacamos a las organizaciones que se esfuerzan por estudiar su impacto en el mundo, estamos enviando el mensaje de que es más seguro no mirar en absoluto, en caso de que encuentres algo que se pueda reprochar.

Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado otras empresas, y creo que eso conduce a un lugar que sería mucho peor para la sociedad. Aunque podría ser más fácil para nosotros seguir ese camino, seguiremos investigando porque es lo correcto.

Sé que es frustrante ver que se caracteriza mal el buen trabajo que hacemos, especialmente para aquellos de ustedes que están haciendo contribuciones importantes en materia de seguridad, integridad, investigación y productos.

Pero creo que, a largo plazo, si seguimos intentando hacer lo correcto y brindando experiencias que mejoren la vida de las personas, será mejor para nuestra comunidad y nuestro negocio.

Le he pedido a los líderes de la empresa que profundicen en nuestro trabajo en muchas áreas durante los próximos días para que puedan ver todo lo que estamos haciendo para llegar allí.

Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el impacto real que tenemos en el mundo: las personas que ahora pueden mantenerse en contacto con sus seres queridos, crear oportunidades para mantenerse a sí mismas y encontrar una comunidad.

Es por eso que miles de millones de personas aman nuestros productos. Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y estoy agradecido con todos ustedes por el trabajo que hacen aquí todos los días.