FBI arresta a imputado de explotación sexual de menores

El FBI informó este domingo sobre el arresto de un hombre identificado como Alexis Vergara Longo por explotación sexual de menores, distribución y posesión de pornografía infantil, que incluye imágenes de menores.

Según un parte de prensa, fueron tres víctimas y los hechos ocurrieron entre 2023 y 2025.

“Este caso representa lo más vil, pero también va al corazón de nuestra misión: rescatar a los niños y detener a los depredadores, gracias a nuestros investigadores incansables y a los fiscales federales que no se detienen. Me siento orgulloso del equipo de la Fuerza de Tarea de Explotación Infantil y Tráfico Humano del FBI en San Juan, nuestros aliados en la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Federal, quienes actuaron con rapidez y precisión para proteger a estos menores. Esto es una advertencia para quienes atentan contra la niñez en Estados Unidos: no pueden esconderse. El FBI tiene habilidades muy particulares, perfeccionadas desde 1908, y usaremos cada una de ellas para localizarlos y llevarlos ante la justicia”, dijo en declaraciones escritas el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, Devin J. Kowalski.