Golden Corral abre nuevo restaurante en Bayamón

Golden Corral abrió un nuevo restaurante dentro de Plaza Río Hondo, en Bayamón.

El restaurante tipo buffet, de propietarios y operación local, ofrecerá a la Ciudad del Chicharrón comida de alta calidad, un servicio excelente y una variedad de opciones sin igual a un valor increíble, con algo en el menú para todos los gustos.

Además de sus platillos favoritos, los visitantes podrán disfrutar de la más reciente promoción de Golden Corral: el especial de All-You-Can-Eat Chicken Tenders & Baby Back Ribs, disponible en los restaurantes participantes de lunes a viernes después de las 4:00 p.m. hasta el 29 de junio.

El horario de fines de semana, la disponibilidad de productos y los precios pueden variar.

“Esta apertura marca el segundo lanzamiento de un restaurante Golden Corral en tan solo unos meses, y es un verdadero reflejo de la increíble dedicación de nuestro equipo”, expresó el franquiciado Justin Tirri. “Ahora, con cuatro localidades —desde Ponce hasta Bayamón— estamos orgullosos de seguir expandiéndonos por todo Puerto Rico y de llevar la experiencia de Golden Corral a aún más comunidades.”

El Golden Corral de Bayamón está abierto los siete días de la semana y ofrece desayuno los sábados y domingos. El restaurante opera de lunes a jueves de 10:45 a.m. a 9:00 p.m., los viernes de 10:45 a.m. a 10:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

El legendario buffet sin fin de Golden Corral ofrece una abundante variedad de platos de calidad preparados desde cero para el desayuno, almuerzo y cena. Los visitantes pueden escoger entre más de 150 opciones, incluyendo cortes de carne USDA cocinados a la parrilla al gusto, cerdo, mariscos y camarones, además de los favoritos tradicionales como el pot roast, pollo frito, meatloaf, macarrones con queso, ensaladas frescas y mucho más.

Además de sus clásicos, Golden Corral introduce regularmente nuevas recetas, lo que lo convierte en un destino gastronómico con algo para todos. Para más información, visita goldencorral.com.