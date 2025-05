LUMA solicita aumento en la factura

LUMA anunció este viernes que solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un alza promedio mensual de aproximadamente de $11.08 en la factura residencial.

De ser aprobado por la NEPR, el aumento entraría en vigor el 1 de junio.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El consorcio citó una necesidad urgente de financiar cuentas de emergencia críticas para los esfuerzos de respuesta a tormentas, así como para ejecutar una serie de mejoras significativas para estabilizar y reforzar áreas clave de la red eléctrica antes del pico de la temporada de huracanes 2025.

Explicaron que esta propuesta tarifaria, que representa el primer cambio propuesto en la tarifa por parte de LUMA, busca atender cuentas que no han sido debidamente financiadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por los pasados 18 meses, y priorizan atender las necesidades urgentes de confiabilidad y resiliencia de la red, que continúa deteriorada por décadas de falta de inversión y abandono operacional por parte de la AEE.

“Esta es una emergencia para Puerto Rico, y estas Inversiones de emergencia responden al legado continuo de la AEE de no financiar cuentas críticas, lo que amenaza no solo la estabilidad de toda la red eléctrica, sino también la capacidad de LUMA para responder a un huracán o tormenta mayor. Es importante recalcar que esta no es una acción que LUMA desea tomar; es una acción que LUMA se ve obligada a tomar debido al incumplimiento de la AEE al no financiar cuentas operacionales y de emergencia que en cualquier parte del mundo moderno estarían debidamente financiadas”, sostuvo Alejandro Figueroa, principal oficial regulatorio de LUMA.

Inversiones de emergencia detalladas por LUMA