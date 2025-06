“No se lo merecía”: devastados por asesinato de enfermera retirada en Fajardo

Janice Feliciano, la sobrina de doña Mirta L. Martínez Romero de 80 años, la enfermera retirada que fue asesinada durante una balacera ocurrida en Fajardo, reaccionó devastada ante las cámaras de Telenoticias.

Según narraron familiares, Martínez Romero estaba acompañada por su hermana en su casa, quien al escuchar las detonaciones le pidió que se tirara al suelo. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar. La bala atravesó la puerta de aluminio del balcón y la alcanzó.

"Este lugar no era lo que era antes. Mis tías y mi abuela y mi bisabuela han vivido aquí tantos años, y en esta barriada ha venido gente que no tenía que venir", lamentó Feliciano.

"Puntos [de droga] por todas partes. Ya había pasado un suceso anterior donde tuvieron que tirarse al suelo también un mes atrás. Pero uno nunca piensa que esto le va a tocar a uno, y mucho menos una persona que era tan buena. Titi Mirta, cualquier persona te lo podrá decir, no se lo merecía. No se lo merecía. Nadie se lo merece, pero a ella no", finalizó.

La fémina fue alcanzada por una bala perdida mientras se encontraba en la sala de su casa. Otra persona resultó herida en estos hechos.

En el mismo tiroteo también murió un hombre identificado como Dolores Correa Estrella, de 51 años, conocido como "Yiyo", y resultó herido otro individuo de 32 años, quien habría sido la tarjeta del ataque.

En la escena ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres.

Luego del trágico suceso, se desató una persecución, que terminó con el arresto de dos individuos armados en Naguabo. La Policía investiga si estos están vinculados con el crimen.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investiga.