Que los procesen: gobernadora reacciona a incidente con motoristas y policías

La gobernadora Jenniffer González dijo en declaraciones escritas este sábado que los motociclistas que habrían intimidado a policías en Barrio Obrero “tienen que ser procesados”.

“Aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos contra nuestros oficiales de la policía”, dijo.

La primera ejecutiva indicó que se había comunicado con el comisionado Joseph González y que “nadie ningún motorista, ningún ciclista, ningún conductor de vehículo regular tiene ningún tipo de autorización ni para agredir, ni insultar, amenazar, intimidar o actuar contra ningún oficial del Orden Público y la Policía de Puerto Rico tiene todo mi respaldo” “Esto no se va a permitir, no se va a tolerar y espero que puedan dar con los nombres de las personas porque este tipo de acciones no se pueden quedar impune”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón a preguntas de los medios a su salida de la Convención de la Asociación de Industriales.

Sobre la Orden Ejecutiva 29 que crea un grupo de trabajo para analizar y regular el uso de vehículos todo terreno, Utility Task Vehicles (“UTV”), Utility Vehicles (“UV”), Side-by-Side Vehicles (“SSV”), otros vehículos afines o similares, incluyendo ciertas motoras dijo:

“Esta Orden Ejecutiva lo que hace es crear un comité de trabajo, precisamente para que nadie ande por la libre, el que tu tengas gente usando motoras por las aceras o que tengan motoras “wheeleando” o bloqueando vías principales, no es parte de lo que la ley permite. Por otra parte, tú tienes vehículos que están transitando nuestras carreteras que no están autorizados en transitar en carreteras y tienes otros que dependiendo la información de su manufacturero pudieran o no pudieran estar. Nosotros, le metemos manos por primera vez a este tema de una manera seria. Quien dirige este Comité es el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y son parte la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda para efecto de los cobros, la ACAA por el elemento de seguridad y obviamente tenemos otros renglones tanto de manufactura, distribuidores y estamos añadiendo más personas a ese Comité”.