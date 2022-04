Asamblea de la ONU votará sobre la suspensión de Rusia del consejo de derechos humanos

NACIONES UNIDAS — La Asamblea General de la ONU votará este jueves una resolución iniciada por Estados Unidos para suspender a Rusia del principal organismo de derechos humanos de la organización mundial por acusaciones de que soldados rusos mataron a civiles mientras se retiraban de la región alrededor de la capital de Ucrania.

La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, hizo un llamado para que Rusia sea despojada de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros a raíz de videos y fotos de calles en la ciudad de Bucha cubiertas de cadáveres de lo que parecían ser civiles. Las muertes han provocado repulsión mundial y pedidos de sanciones más duras contra Rusia, que ha negado con vehemencia que sus tropas fueran responsables.

“Creemos que los miembros de las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania y creemos que Rusia debe rendir cuentas”, dijo Thomas-Greenfield el lunes. “La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa”.

La portavoz de la Asamblea General, Paulina Kubiak, dijo que la sesión especial de emergencia de la asamblea sobre Ucrania se reanudará este jueves por la mañana, cuando se someta a votación la resolución "para suspender los derechos de membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la Federación Rusa".

CÓMO VOTA LA ASAMBLEA GENERAL

Si bien el Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, sus miembros son elegidos por la Asamblea General de 193 naciones por períodos de tres años. La resolución de marzo de 2006 que estableció el consejo de derechos dice que la asamblea puede suspender los derechos de membresía de un país “que comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

La breve resolución que se someterá a votación expresa “grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa, incluidas violaciones graves y sistemáticas y abusos de los derechos humanos”.

La aprobación requeriría una mayoría de dos tercios de los miembros de la asamblea que voten "sí" o "no", sin contar las abstenciones en el cálculo.

La Asamblea General votó 140-5 con 38 abstenciones el 24 de marzo en una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania e insta a un alto el fuego inmediato y protección para millones de civiles y los hogares, escuelas y hospitales críticos para su supervivencia.

La votación fue casi exactamente la misma que para una resolución del 2 de marzo que la asamblea adoptó exigiendo un alto el fuego ruso inmediato, la retirada de todas sus fuerzas y la protección de todos los civiles. Esa votación fue 141-5 con 35 abstenciones.

Thomas-Greenfield instó a los 140 miembros que votaron a favor de esas dos resoluciones a apoyar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

Su problema es simple, dijo: "Las imágenes de Bucha y la devastación en toda Ucrania nos obligan ahora a unir nuestras palabras con la acción".

“No podemos permitir que un estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que apreciamos continúe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, dijo.

Los partidarios de la resolución se mostraron optimistas sobre su aprobación, aunque no necesariamente con el apoyo de 140 países.

QUÉ DICE RUSIA

Rusia pidió a un número no especificado de países que voten "no", diciendo que abstenerse o no votar se consideraría un acto hostil y afectaría las relaciones bilaterales.

En su llamado "documento oficioso" obtenido por The Associated Press, Rusia dijo que el intento de expulsarlo del Consejo de Derechos Humanos es político y está respaldado por países que quieren preservar su posición dominante y control sobre el mundo.

Esas naciones quieren continuar con “la política del neocolonialismo de los derechos humanos” en las relaciones internacionales, dijo, y dijo que la prioridad de Rusia es promover y defender los derechos humanos, incluso de manera multilateral en el Consejo de Derechos Humanos.

El embajador de Rusia en Ginebra, Gennady Gatilov, calificó la acción de EEUU de “bravuconería infundada y puramente emocional que se ve bien en cámara, tal como le gusta a EEUU”.

“Washington explota la crisis de Ucrania para su propio beneficio en un intento de excluir o suspender a Rusia de las organizaciones internacionales”, dijo Gatilov, en comentarios transmitidos por un portavoz de la misión diplomática rusa.

Rusia y los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto (Gran Bretaña, China, Francia y Estados Unidos) actualmente tienen asientos en el Consejo de Derechos Humanos, al que Estados Unidos se reincorporó este año.

El único país al que se le despojaron de sus derechos de membresía en el consejo fue Libia en 2011, cuando la agitación en el país del norte de África derrocó al líder Moammar Gadhafi, dijo el portavoz del consejo, Rolando Gómez.

A ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad se le ha revocado nunca la membresía de ningún organismo de la ONU.