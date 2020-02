Boricua arrasan en audiciones a ciegas de La Voz

El programa “La Voz”, conducido por Jacky Bracamontes y Jorge Bernal, sumó este domingo a tres boricuas que arrasaron en las audiciones a ciegas.

El primero lo fue José Palacio, de padres dominicanos pero nacido y criado en Puerto Rico. Interpretó el tema de “Almohada” del Príncipe de la Canción, José José, provocando que Alejandra Guzmán y Luis Fonsi se pelearan por añadirlo a su equipo.

“Lo más importante es el “feeling” que traes. Hermano, es maravilloso escucharte y que se emocione uno. Me traspasaste el alma.”, le dijo Guzmán, quien Palacio escogió como coach.

El segundo boricua en unirse lo fue Kayson Luis Burgos de 27 años y quien reside en Nueva Jersey. Interpretó el tema de “I Heard It Thru the Grapevine” de Marvin Gaye y escogió a Carlos Vives como su entrenador.

Finalmente, el joven Ericson González de Ponce provocó euforia en el público y en los jueces al interpretar el tema “Bésame”. González optó por Wisin.

El ganador o ganadora de “La Voz” cargará con el codiciado título y $200,000 en efectivo.

