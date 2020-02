Contendientes pierden a su primer participante

El Team Contendientes perdió a su primer participante en el tercer domingo de eliminación de la cuarta temporada de Exatlón EEUU.

Paula Leyes tuvo que decir adiós a la competencia luego de caer frente a Michelle Terán en cuatro circuitos (4-0).

“Esta experiencia para mí fue única en la vida. Exaltó es algo que se vive de manera única y repetible. Aprendí mucho de tener una conexión diferente y la verdad es que me voy apreciando un montón de cosas que quizás no tenía en cuenta antes de entrar. Lo que yo me llevo de esta experiencia es que todas las situaciones se pueden llevar hacia adelante.”, dijo la atleta de crossfit de 26 años al despedirse de la competencia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.